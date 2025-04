Dai maccheroni alla chitarra. Una lunga giornata di festa per ricordare la Liberazione

I "Maccheroni resistenti", il "Concerto resistente", il pellegrinaggio ai monumenti alla Resistenza in tutte le frazioni, il discorso del sindaco Luca Vecchiettini e dell’Anpi, la messa all’altare Mater Pacis, il concerto di Federico Poggipollini. Il Comune, inoltre, ha realizzato anche un logo speciale per l’80° della Liberazione che farà bella mostra di se sulla carta intestata dell’amministrazione comunale a fianco del simbolo del Comune di Pianoro.

Il prossimo 25 aprile il Comune di Pianoro, Comune Medaglia d’Oro, ricorda l’80° anniversario della Liberazione con un ricco calendario di appuntamenti organizzato dalla giunta civica del sindaco Luca Vecchiettini in accordo con le associazioni del territorio, in primis l’Anpi, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Un percorso iniziato da tempo, come testimoniato dai "manifesti" dall’artista pianorese Peddes che raccontano gli articoli della Costituzione: resi pubblici uno al mese da inizio anno, in questi giorni tappezzano i muri di Pianoro e sono stati elogiati come buone pratiche resistenti anche da "Patria Indipendente", il giornale nazionale dell’Anpi, che ha dedicato ampio spazio all’impegno democratico della Giunta.

Il 25 aprile si parte alle ore 8.30 a Livergnano con la visita ai monumenti della Resistenza, un "pellegrinaggio laico" che proseguirà in tutte le frazioni per concludersi di fronte al Comune alle ore 11 per ascoltare il "Concerto resistente" realizzato dal ‘Coro Canta che ti passa’ del Centro socio-ricreativo Giusti nell’ambito del progetto "Tutti insieme appassionatamente", con gli alunni della scuola primaria Diana Sabbi, dal Coro Blue Skies diretto dal Maestro Luigino Vignolo e dall’Orchestra Impullitti diretta dal Maestro Michelangelo Pellegrino, e con Area Signorello alla chitarra e Cialla Pablo Ciallella cantautore.

Alle 13, in attesa dell’esibizione di Federico Poggipollini prevista per le ore 14 e sempre grazie al Centro Giusti, ci sarà un grande momento di festa collettiva con i "Maccheroni resistenti". Nel pomeriggio, alle ore 15, è prevista la camminata all’altare Mater Pacis a cui seguirà una funzione religiosa.

z. p.