Dai mobili alle auto, la beffa dei rimborsi: "Non sono previsti per le spese a rate"

Rimborsi alle famiglie per i danni provocati dall’alluvione a mobili, abitazioni, auto: saranno rimborsati, ma solo se non sono stati rateizzati. O, quanto meno, bisogna che tutte le rate siano state pagate entro il 31 ottobre, altrimenti il contributo di cinquemila euro non sarà erogato. Una misura che sta facendo infuriare i cittadini vittime dei nubifragi che, in questi giorni, hanno ricevuto una lettera o una mail certificata dai comuni di residenza, con i termini dei rimborsi.

Dalla Regione viene confermato che saranno rimborsate solo le spese saldate a fine ottobre, ma si sta cercando un rimedio. "Le spese ammissibili per ricevere il saldo dei cinquemila euro del contributo di immediato sostegno sono solo quelle effettivamente pagate al 31 ottobre 2023. In questo momento – viene precisato – è in corso un’interlocuzione col dipartimento nazionale di Protezione civile per prorogare di qualche mese la scadenza, anche a seguito delle richieste pervenute da diverse amministrazioni comunali".