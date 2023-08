Dai nidi alle medie a Casalecchio: tutti i cantieri in estate

Sono partiti con l’inizio dell’estate e si concluderanno entro la seconda settimana di settembre i cantieri nelle scuole di Casalecchio e in particolare gli interventi di predisposizione delle aule e dei servizi igienici dell’ex nido Piccole Magie (accanto alla materna Vignoni), che ospiterà i bimbi fruitori del nido Zebri per l’anno educativo 202324. Poi l’ampliamento ed adeguamento dell’impianto antincendio delle scuole secondarie di primo grado Galilei, per un investimento totale di 95mila euro. Mentre, nel polo scolastico Meridiana, ovvero alla scuola primaria Tovoli, dell’infanzia Arcobaleno e nido Meridiana) è in coro il cantiere che vale 30mila euro per l’ampliamento e adeguamento alle vigenti normative l’impianto di rilevazione incendi. Sono poi iniziati i lavori di impermeabilizzazione sulle coperture di vari plessi scolastici tra cui la Moruzzi e il nido Don Fornasini.