Dai ricordi d’infanzia le sculture di Pasyar

Giocattoli che si fondono in un magma di forme geometriche che li avvolgono "come cervelli che contengono pensieri della nostra infanzia", come spiega Pegah Pasyar, a proposito delle sue sculture tanto complesse e stratificate nei significati. L’artista iraniana, che lo scorso anno fu protagonista a Palazzo Fava della mostra ’Voci dall’abisso. Quattro artiste iraniane a Bologna’, una risposta urgente alla situazione repressiva e violenta che le donne iraniane stavano vivendo e che ancora subiscono, da domani all’11 febbraio (inaugurazione oggi alle 17,30) arriva al Museo Davia Bargellini di Strada Maggiore per la sua personale ’Mnemosine’ (che sarebbe la mitica personificazione della memoria, figlia di Urano e Gea), curatela di Marco Baldassari.

Qui le sue sculture – che preferisce però chiamare strutture – si posizionano nelle sale del museo in dialogo con le marionette, le ceramiche e le sculture antiche dal Rinascimento al Barocco, oltre ai capolavori della pittura. Non manca neppure una carrozza. È un incontro ideale, questo, perché Pasyar - che per circa dieci anni si è formata nel disegno di Miniature e Figura nel suo Paese per poi laurearsi nel 2020 alla nostra Accademia – lavora sulla memoria e sul ricordo, che sono momenti in cui "tormento e felicità convivono". Per le nove sculture inedite presentate in questa occasione, sei in terracotta e tecnica mista e tre in metallo, l’artista si avvale del tema del riciclo e del recupero.

Il suo lavoro si radica nella tradizione creativa che guarda alle antiche tecniche, quelle che ha studiato, e alla creazione di gioielli (ha avuto anche un suo brand), con una manualità che trova ispirazione nei piccoli formati. "Nella cultura occidentale – spiega Pasyar – la memoria torna ai piccoli giocattoli dell’infanzia, che vengono fusi nelle forme geometriche come una sintesi del mondo adulto e il ferro consumato e arrugginito è l’esperienza che modifica le forme, col tempo".

Tutte le opere, che sembrano dei piccoli paesaggi lunari o direttamente provenienti da altri pianeti, hanno diverse forme e colori, ad indicare una diversità di esperienze. "Vengo dall’Iran, paese che lotta per tenere stretta la propria cultura – raccon ta l’artista – e per me esporre in un museo è un fatto davvero importante. La memoria è il soggetto su cui lavoro perché ho dovuto lasciare il mio Paese, la mia famiglia, il mio passato, viaggiando dentro di me senza che nessuno capisse cosa stesse succedendo". Strati di emozioni e sentimenti ’sotterrati’, come queste strutture-armature fatte in ferro e poi in terracotta.

Benedetta Cucci