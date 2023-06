Dai Servi al Treno, portici in festa

di Letizia Gamberini

I protagonisti sono i portici, ma se dovesse scegliere un’immagine per il festival che dal 13 al 18 giugno festeggerà i nostri monumenti simbolo (consacrati dall’Unesco), per la delegata alla Cultura Elena Di Gioia sarebbe un prisma. Perché tante saranno le facce di questa nuova manifestazione, che già si immagina "permanente". E dopo l’anteprima di maggio, la rassegna – nata da un lungo lavoro partecipato e laboratori con fondi Pon – muove i suoi primi passi con sessanta appuntamenti in cui si "intrecciano" musica, danza e teatro. Quattro le cornici principali, a partire da piazza Maggiore. Nel cuore della città, sarà l’Orchestra Senzaspine a inaugurare il festival (alle 21.30) con l’opera contemporanea E buio fu. Il 14, invece, arriva l’energia della Bernstein School of music Theatre con il Concerto per i portici, mentre venerdì 16 debutta in Italia il Gran Galà del Festival Europeo dei Cori Lgbtq+ Various Voices. Domenica 18, un’altra prima volta, con la direttrice musicale del Comunale Oksana Lyniv alla conduzione dell’Orchestra del Conservatorio Martini per l’anteprima del Festival Respighi.

E in effetti, sono diversi i festival che si schiudono all’interno della kermesse, come matrioske. A partire dalla tre giorni che – una novità– accende piazza della Pace al ritmo della Filuzzi. Davanti al Dall’Ara sorgerà "una sorta di village con pista da ballo e punto ristoro". Da mercoledì 14 a venerdì 16 giugno continua la linea del Comune di valorizzare la Filuzzi, fra maestri e nuove leve (un tavolo è nato per tenere alta l’ettenzione tutto l’anno). Cambio di registro il 16, con il musical dedicato ai più giovani che vede il ritorno in campo della Bernstein School, Once on this island, uno dei titoli più celebrati di Broadway. Cambiando ancora linguaggio, la piazza ospiterà poi, il 14 giugno alle 19.30, il monologo inedito di Paolo Nori, che ha tratto ispirazione dagli archi di Saragozza. Arrivato a Bologna nel 1999, spiega Nori "mi sono sentito completamente bolognese nel 2016 quando per la prima volta ho risposto altro a un negoziante. Sono contento di raccontare i portici: è un’occasione per riflettere sul mio rapporto con loro". A chiudere il mini-programma la notte jazz, domenica 18 alle 22, con la direzione artistica di Piero Odorici.

Spostandosi di poco, ecco la Certosa, altro cuore pulsante del Festival, che ha già una sua "cartolina poetica". È quella offerta da Andrea Loreni, funambolo che solo giorni fa ha solcato l’aria del Bosco verticale di Milano. A Bologna ‘camminerà’ "su una striscia di luce" con il portico di San Luca sullo sfondo (il 17 giugno, alle 20.30 e 22, è fra gli eventi su prenotazione). "È la prima volta per me in uno spazio così", spiega Loreni. "Il funambolo ha a che fare con il collegamento–continua– è bellissimo rendere vivo questo luogo". E questa città nella città "di 27 ettari" che Simone Spataro di Bologna Servizi Cimiteriali punta ad arricchire di iniziative culturali, ospiterà anche Un’Altra AIDA a cura di Persephone con il coro di donne Farthan e lo spettacolo Gender Bender del coreografo Daniele Ninarello Crowded Bodies.

Allungando ancora, ecco il Treno della Barca e quel Treno dei desideri a cura di Estragon che porterà sotto questi portici moderni musica e attività per famiglie. Luogo scoperto in chiave inedita anche la piazzetta dei Servi di Maria, che diventerà un palcoscenico di danza che culminerà il 18 giugno (alle 20) nello spettacolo del coreaografo Alessandro Sciarroni che reintepreta la Polka chinata in Save the last dance for me. Infine, un programma di visite guidate ai tratti-simbolo, come il Palazzo della Banca d’Italia, mentre Porpora Marcasciano sarà guida di un itinerario a piedi che parte dall’Autostazione. Titoli di coda, almeno per quest’anno, domenica 17 con una parata di Samba!, mentre l’evento conclusivo, il 19 giugno all’imbrunire, sarà svelato nei prossimi giorni.

Info sul programma: bolognaporticifestival.it