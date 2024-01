Dai Superquadri alla ’Sfera con sirena’. Un Sergio Lombardo inedito a Villa delle Rose

Un uomo distinto, dalla folta chioma di capelli che, tuttavia, non tradisce un viso costellato da rughe come segni di un’esistenza caratterizzata da intenso lavoro. Sergio Lombardo, artista e psicologo nato a Roma nel ’39, può affermare con orgoglio di aver attraversato il periodo più fervido della storia dell’arte, fatto di incontri (con Marcel Duchamp) e confronti (con il Futurismo) che hanno influenzato buona parte del suo percorso professionale. Alla sua presenza si è aperta la mostra, fino al 24 marzo a Villa delle Rose. Sergio Lombardo 1960-1970 è una personale da non perdere, promossa dall’Archivio del Maestro in collaborazione con il MAMbo, e sostenuta dal fondo messo a disposizione dall’Italian Council. La mostra in via Saragozza 228, a cura di Anna Mecugni, intende mettere in luce un Lombardo inedito: quello dei Superquadri, dei Supercomponibili, dei Punti Extra e delle Sfere con sirena, le serie meno note prodotte nel secondo decennio degli anni Sessanta. Quasi a voler ricordare che Lombardo non è stato autore soltanto dei più celebri e riconoscibili Gesti tipici o degli Uomini politici colorati, le altre serie realizzate tra il ’61 ed il ‘63. La personale si focalizza su collages, oggetti e installazioni che rappresentano una testimonianza di come in passato Lombardo sia riuscito a mantenere le distanze dalle tendenze dell’avanguardia del tempo, ancora legate a una concezione dell’opera d’arte passiva e contemplativa. Infatti, il nostro protagonista preferiva "abbracciare un’idea dell’arte come esperienza dinamica e aperta, in grado di coinvolgere altre persone, oltre se stesso", ha spiegato Mecugni. Quindi, è possibile definire Lombardo un precursore dell’arte partecipativa di oggi.

Emblematiche sono Sfera con sirena del ‘68 e Progetto per avvelenamento del ’70. La prima è un guscio in vetroresina pigmentato che al suo interno custodisce una sirena d’emergenza. Se mosso, la sirena si attiva. Esposta alla Biennale di Parigi del ’69, Palma Bucarelli (al tempo direttrice della GNAM di Roma) si batté per evitare che l’installazione venisse eliminata dalla collettiva, nel timore che il pubblico potesse scambiare il segnale per un allarme reale.

Invece, la seconda opera è costituita da una bottiglietta di vetro contenente della nicotina liquida, posta accanto a una busta in cui compare la scritta: "Questa busta non può essere aperta prima della morte di chi ha ingerito il veleno". Una versione simile dell’opera fu esposta nel ’71 a Vienna e sequestrata dalla polizia, dopo che un visitatore assunse parte del contenuto sentendosi male. Sempre nello stesso anno, l’opera fu oggetto di un’interrogazione parlamentare da parte di un deputato democristiano, insieme a una Merda d’artista di Piero Manzoni. Pertanto, le azioni e le reazioni degli spettatori diventano parte dell’opera.

Manuela Valentini