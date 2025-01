Dai video al palco con ’Mandrake’

Domani sera alle 21, farà tappa al teatro Duse il tour ’Imbarazziamoci’’ dell’eclettico Giuseppe Ninno, meglio conosciuto come Mandrake.

L’artista brindisino, celebre per i suoi contenuti online e per i suoi fumetti, porta sul palcoscenico la famiglia Imbarazzi, dando vita a un mondo irriverente e spassoso. Giuseppe Ninno ’Mandrake’ è l’unico protagonista dello spettacolo, in cui interpreta tutti i membri della famiglia Imbarazzi, dal piccolo Giuseppe fino al ’Gruppo mamme’. "Porto sul palco il contenuto dei miei video – dice – con l’aiuto della tecnologia riusciamo a far dialogare i personaggi tra loro, mentre il pubblico sarà coinvolto in prima persona".