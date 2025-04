Dal bus gratis all’autobus delle proteste

Poco oltre cinquant’anni fa, esattamente il 2 aprile del 1973, Bologna sperimentava, unica in Italia, gli autobus gratis per tutti. Era il sogno del “compagno professore”, il sindaco Renato Zangheri per rendere più solida la visione di Bologna vetrina del welfare grazie al Partito comunista. Era, allora, un altro mondo rispetto ad oggi. E comunque l’iniziativa non durò granchè perchè i servizi di una città costano e non può sempre pagare Pantalone. Come sono cambiati i tempi...

Oggi c’è un’amministrazione comunale che aumenta e quasi raddoppia il costo del bus e secondo le proteste variamente distribuite su diversi fronti non migliora il servizio. C’è qualcosa che non va. Molti autobus continuano ad arrivare in ritardo alle fermate (effetto cantieri), molti passeggeri non pagano il biglietto, il City pass (abbonamento a un numero definito di corse) stando alle proteste continue, ha peggiorato la gestione e la lettura dei dati da parte degli utilizzatori. Forse sarà ora di mettere un po’ di ordine in tutto questo. La pazienza dei bolognesi è tanta, ma è alto anche il sentimento di scontentezza. Uomo avvisato mezzo (forse) salvato.

