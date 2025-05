Da oggi e fino al 20 giugno, la galleria Maurizio Nobile Fine Art di via santo Stefano propone la mostra ’Dipinti, sculture e disegni dal Cinquecento al Contemporaneo’.

In esposizione Matthias Stomer, Guercino, Claude Vignon, Pietro Paolini, Domenico Fetti, Amico Aspertini, Joan Crous e tanti altri.

In particolare, la galleria pone l’attenzione su uno straordinario foglio a sanguigna del Guercino, inedito, databile 1635-1640, che raffigura uno studio per la figura di un re magio. Si tratta probabilmente di uno studio di repertorio, in vista di una commissione.