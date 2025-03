Dal Comune alla Regione: "Noi, abituati da sempre a svegliarci col giornale"

Moroni"Il Carlino è Bologna, è la voce di Bologna". Sassone, consigliere di Fratelli d’Italia, è tra i primi ad arrivare a Palazzo Re Enzo. I politici, ma anche i rappresentanti delle istituzioni locali, sono abituati a svegliarsi la mattina e durante la colazione, con il caffè, sfogliano il Carlino, leggono le proprie dichiarazioni per vedere come sono ‘uscite’ e quelle dei colleghi di altri partiti, si informano sui fatti di cronaca, spulciano gli approfondimenti e le interviste. Il giornale, sotto il braccio o appoggiato sulla scrivania, per un politico non manca mai. E così la politica e le istituzioni locali non sono mancate alla festa per i 140 anni.

Insieme con Sassone gli altri meloniana, la capogruppo in Regione Marta Evangelisti e la consigliera Annalisa Arletti, ma più in generale da viale Aldo Moro sono arrivati in tanti. Come la capogruppo di Rete Civica, Elena Ugolini, che da rettrice delle Scuole Malpighi e ancora di più da ex sottosegretaria alla Cultura, sulle colonne del Carlino molte volte ha firmato corsivi e lettere alla cittadinanza. C’è Marco Mastacchi, ex sindaco di Camugnano oggi tra i banchi di Rete Civica con Ugolini, Simona Lembi e Maurizio Fabbri del Pd, il capogruppo di Forza Italia Pietro Vignali assieme alla collega Valentina Castaldini, che sintetizza: "Il Carlino è il giornale più atteso la mattina sia dai cittadini che dai politici: ha sempre saputo cogliere i cambiamenti e le trasformazioni della città".

Presenti anche assessori e consiglieri comunali, dalla presidente del Consiglio Maria Caterina Manca alla capogruppo del Pd Giorgia De Giacomi. "Per una giovane politica il Carlino è un luogo sincero, utile, attraverso cui capire meglio la città". Il leghista Giulio Venturi racconta: "Il primo ricordo che ho del Carlino è quando è morto mio zio Marco Biagi, a dimostrazione di quanto sia radicato nella nostra storia". Poi Filippo Diaco e altri consiglieri.

Non solo politici, ma tutta Bologna e pure sindaci di altri Comuni. Da Daniele De Paz (Comunità ebraica) al prefetto Enrico Ricci, dal questore Antonio Sbordone ai comandanti dei carabinieri provinciale e regionale, rispettivamente i generali Ettore Bramato ed Enrico Scandone, fino al generale della Finanza Paolo Kalenda e al colonnello dell’Esercito Emilio Randacio.