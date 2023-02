Dal Comune borse di studio per i ragazzi più meritevoli

Il Comune ha assegnato anche quest’anno le borse di studio, quale riconoscimento al merito per studenti di Galliera.

Quattro le borse di studio conferite in questi giorni a favore di studenti, residenti a Galliera, che hanno conseguito risultati particolarmente rilevanti nel loro percorso di studi. Si tratta di borse di studio a favore di coloro che nell’anno scolastico 20212022 hanno conseguito la maturità in una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria con votazione finale non inferiore a 85100 e risultino iscritti ad un corso universitario.

"Premiare il merito e lo studio – dice il sindaco Stefano Zanni – è necessario per rimettere al centro della nostra società questi valori. Con queste borse di studio vorrei dire ai nostri giovani che la conoscenza va nutrita e coltivata e voglio augurare a tutti loro di continuare il cammino scolastico con lo stesso entusiasmo, sacrificio e volontà che hanno finora dimostrato".

"Auguriamo ai nostri giovani più meritevoli – aggiunge l’assessore all’Istruzione Linda Montevecchi – di continuare ad essere esempio di impegno, talento e dedizione con la consapevolezza che, mai come in questi anni, una delle partite decisive per il presente e per il futuro si gioca sul campo dell’istruzione delle nuove generazioni".

z. p.