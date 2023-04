Dal cuore del Locomotiv nasce il primo album ’Manuale Illusione’

di Francesco Moroni

Ciampichetti, come nasce il progetto degli Ai!?

"Durante il lockdown. A un certo punto ho iniziato a sentire sotto i piedi le sabbie mobili… Così ho chiamato il batterista Stefano Orzes, per riprende a suonare. Siamo partiti appena possibile con le prove, dando vita a dei giri di basso messi in loop, sopra i quali abbiamo iniziato a improvvisare con chitarra e batteria. Ne sono scaturiti otto brani, poi è arrivata l’idea di un disco…".

Gabriele Ciampichetti in città è noto soprattutto per essere il vicepresidente, promoter e organizzatore del Locomotiv Club di via Serlio, ma con una mente creativa devota alla musica e una necessità di comporre che, negli ultimi anni, non ha saputo restare a guardare. Nasce così il trio Ai!, a cui si è aggiunta la voce di Luca Fattori: un progetto che ha dato vita al primo album ‘Manuale illusione’, uscito poche settimane fa e disponibile nei formati vinile e digitale. Il disco sarà accompagnato anche da un ‘release party’ il 6 maggio, proprio al Locomotiv.

Sentiva la necessità di rispolverare l’arte musicale?

"La pandemia è un momento che ha proiettato tutti dentro se stessi. Ho sempre continuato a suonare, ma in quel periodo ho deciso di tornare a utilizzare la musica come approfondimento salvifico. E così…".

Da quel periodo a oggi cos’è successo, poi?

"Abbiamo dato forma a questa manciata di brani, iniziando a registrarli. Non avevamo mai avuto l’idea di un disco, che è arrivata solo nella parte finale, quando ci siamo ritrovati con le canzoni in mano, le abbiamo ascoltate e ci siamo detti… ‘Perché no?’".

Cosa racconta l’album?

"Non è un disco semplice. Ha bisogno di ascolto e attenzione. Presenta tanti strati, tanti dialoghi intersecati tra loro con il botta e risposta degli strumenti. Abbiamo iniziato a farlo ascoltare agli amici e ci siamo resi conto che funzionava. È il terzo disco per la Locomotiv Records".

Il titolo è evocativo: come mai ‘Manuale illusione’?

"Nasce dal fatto che c’è un bilanciamento di equilibri delicati, in cui anche le pause e i silenzi compongono la nostra musica. Ecco: ci sembrava bello dare risalto a questo aspetto".

Questo percorso denota un substrato di artisti bolognesi che ha voglia di farsi sentire?

"La pandemia ci ha isolati, ma è stata controbilanciata dalla voglia di stare insieme, che è riesplosa, e dal voler frequentare spazi che offrono una proposta culturale. Quel vuoto che si è creato, in qualche modo, andava riempito. Da marzo il club è aperto 27-28 giorni al mese con tante date e appuntamenti: c’è voglia di stare insieme e di ascoltare musica".