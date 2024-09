Dal Gioco dell’Oca allo Scarabeo. In biblioteca scattano le sfide

Metti una serata in biblioteca o per creare un paesaggio medioevale o per svolgere una indagine e capire se il colpevole è la nobile contessa Peacock o l’affascinante professor Plum. Cluedo e Caracassonne sono solo due tra le tante proposte di "Un botto di giochi" la nuova iniziativa organizzata nella biblioteca di Marzabotto. I tavoli che normalmente sono utilizzati per la consultazione dei libri saranno a disposizione di chi vuole divertirsi o con gli amici o facendo nuove conoscenze. Da un catalogo che prevede 19 diversi giochi di società è possibile prenotarne uno o come gruppo o come persona singola. E’ anche possibile, qualora si voglia presentare una nuova proposta, portarne uno da casa e metterlo al servizio dell’iniziativa. Per questa attività, che è riservata a tutti, i locali della biblioteca questa sera resteranno aperti dalle 20.30 alle 22.30 e non è previsto nessun tipo di contributo economico, ma l’unica cosa richiesta è la voglia di giocare e di accogliere anche chi non si conosce per passare un paio d’ore all’insegna del divertimento.

L’iniziativa non è nuova e le esperienze precedenti si sono concluse con un giudizio positivo. Nelle edizioni precedenti è stato confermato che i giochi da tavolo hanno un ruolo importante nel migliorare le interazioni sociali. In un’epoca digitale e superficiale, mettersi intorno a un tavolo e sfidarsi in modo amichevole permette di trascorrere un tempo di qualità con amici e familiari, sviluppando capacità di collaborazione e di comunicazione non solo verbale. Lo stare faccia a faccia ha anche rafforzato relazioni significative e avvicinato il mondo degli adulti con quello dei giovani. Questo spazio è anche una valida alternativa ai modi tradizionali con cui i ragazzi normalmente trascorrono il loro tempo.

La biblioteca di Marzabotto è situata nel centro del paese e da sempre si è proposta come un punto d’incontro per chi frequenta questa zona della montagna offrendo una che serie di servizi legati alla lettura, all’informazione, alla conoscenza e alla socialità. E’ stata fondata nel 1975 nell’ambito del Consorzio Provinciale Pubblica Lettura e la sede attuale è stata inaugurata il 28 gennaio 2016 nei locali della Casa della Cultura e della Memoria, edificio completamente restaurato delle ex scuole elementari.

Massimo Selleri