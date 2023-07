Dal governo 874 milioni per sostenere il settore

Il governo non abbandona i lavoratori colpiti dal dissesto idrogeologico di maggio che ha inondato i territori emiliano-romagnoli. Un fenomeno che, ancora oggi, mostra i suoi strascichi, e si somma al caldo afoso che sta colpendo, in particolare, il settore agricolo. L’aiuto messo in campo dal governo introduce, tra le misure, un ammortizzatore unico per i lavoratori dipendenti del settore privato e per i lavoratori agricoli, e un’indennità una tantum per i lavoratori autonomi. A beneficiare del dell’ammortizzatore unico, sono i lavoratori dipendenti o agricoli. In particolare, per quelli agricoli, la misura di sostegno prevista abbraccia anche chi non aveva, alla data dell’emergenza, un rapporto di lavoro attivo, e le misure prevedono il pagamento diretto della misura da parte dell’Inps.

A copertura delle due misure, sono stati stanziati dal governo circa 874 milioni di euro, di cui 620 milioni indirizzati all’ammortizzatore unico per i lavoratori dipendenti o agricoli; i restanti 253,6 milioni, invece, sono a sostegno del reddito dei lavoratori autonomi. E sono in tanti i lavoratori che richiedono sostegni e aiuti: a martedì, si contano più di 24 mila domande, di cui 12.507 per la misura una tantum destinata ai lavoratori autonomi e 11.538 per l’ammortizzatore unico.

Questi numeri dimostrano, da una parte, l’emergenza in cui i lavoratori regionali sono caduti; dall’altra, invece, il concreto contributo da parte del governo. "La celerità con cui il governo è intervenuto consentirà in così poco tempo di far arrivare già nelle tasche di molti alluvionati degli indennizzi, in tempi così celeri non si è mai verificato in passato – sottolinea il parlamentare di Fratelli d’Italia, Marco Lisei –. I fatti, quindi, smentiscono chi, a sinistra, continua ormai quotidianamente, sul solco di una polemica che è finalizzata a “raccimolare“ voti. Se tutte le energie che impiegano per fare polemica le utilizzassero per gli alluvionati, forse, molte cose andrebbero ancora meglio. Ringraziamo il lavoro dei nostri Ministri e del Commissario Figliuolo: c’è ancora molto da fare, ma è una priorità assoluta ristorare tutti e anche questo è dimostrato dai 4,5 miliardi messi a disposizione in così poco tempo. Come sempre non basta mettere risorse, ma bisogna anche fare i conti con la burocrazia, ma il caso del sussidio ai lavoratori autonomi dimostra che c’è un lavoro anche per accelerare e semplificare".