Dal laboratorio alle coccole. Gli appuntamenti in biblioteca

Diversi sono gli appuntamenti in programma nella biblioteca comunale Raffaele Pettazzoni di San Matteo della Decima. Oggi alle 10.30 laboratorio di scrittura creativa autobiografica a cura di Marzia Alati. L’attività è stata riproposta vista la grande partecipazione che si era avuta in occasione dello stesso laboratorio che si era tenuto a palazzo Santissimo Salvatore a Persiceto. Il laboratorio è promosso dalle biblioteche comunali in collaborazione con le associazioni Udi sezione di Persiceto e ‘Il giardino dei sensi’. Sabato 1° febbraio alle 10 riprende anche ‘Il tempo delle coccole’, con letture dedicare alla fascia 0 - 2 anni nell’angolo morbido appositamente dedicato ai più piccoli. Sabato 8 febbraio alle 17,30 appuntamento con Giulia Baldelli che presenterà il suo romanzo, ‘Le parole che mi hai lasciato’.