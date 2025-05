Dal lavoro a San Luca. La fitta agenda di Zuppi

Don Matteo è tornato. Dopo il Conclave, il cardinale Zuppi ha ripreso in mano l’agenda bolognese, come sempre fittissima di appuntamenti. Da segnare in rosso le celebrazioni della Madonna di San Luca (la discesa in città è il 24 maggio, la risalita il primo giugno) dove con Zuppi ci saranno diversi ’ospiti’. Due anni fa venne anche Papa Prevost, questa volta parteciperanno l’arcivescovo di Ravenna-Cervia Lorenzo Ghizzoni; il vescovo emerito di Cesena-Sarsina Douglas Regattieri e monsignor Paolo Bizzeti, già vicario apostolico dell’Anatolia. Il primo giugno sarà in città il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino.

Il cardinale – come il protagonista della pagina-parodia ’Zuppi che fa cose’ – terminato il Conclave non si è mai fermato. Ieri ha partecipato alla Conferenza dei vescovi emiliano-romagnoli, mentre oggi prenderà parte a due eventi. Il primo, dalle 15 alle 18 nell’Aula Magna di Ingegneria in viale del Risorgimento, è il convegno ’Sicurezza sul lavoro: insieme con responsabilità’. L’intervento dell’arcivescovo s’intitola ’Il lavoro è dignità’, tema caro a Zuppi che non ha quasi mai mancato la piazza del Primo maggio coi sindacati (salvo l’ultima volta, per gli impegni pre-Conclave) e ha portato avanti con Comune e Città metropolitana l’iniziativa d’inserimento occupazionale ’Insieme per il lavoro’. Questioni, tra l’altro, come si ricorda nell’inner circle del cardinale, in continuità con Papa Leone XIV che si rifà al Leone XIII della Rerum Novarum e, quindi, alla necessità per la Chiesa di entrare nelle grandi questioni economiche. Nel convegno di oggi verrà anche presentato il manifesto sociale ’Insieme per la salute e la sicurezza sul lavoro’. "Un invito alla comunità a impegnarsi perché pensiamo che solo insieme si possa fare qualcosa", spiega Alessandro Alberani (direttore della logistica etica dell’Interporto) che ricorda come sia la "prima volta in Italia che una diocesi partecipi a un’iniziativa su queste tematiche".

"La Diocesi – dice don Paolo Dall’Olio, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro – ha fatto una scelta importante nel portare all’attenzione della città la sicurezza sul lavoro. Questo è un punto fondamentale della Dottrina sociale della Chiesa e della Pastorale del lavoro". Zuppi, poi, porterà anche un saluto in San Petronio alle 21 all’incontro del ciclo “Imperi. Sacralità e potere da Roma ai giorni nostri”. Stasera la lezione sarà tenuta da Ivano Dionigi, già rettore dell’Unibo e presidente emerito della Pontificia Accademia vaticana di Latinità.