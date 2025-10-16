Dal lievito ai progetti solidali. Pulsa il grande cuore di Ar.pa

Ar.pa Lieviti, azienda di Ozzano leader nella produzione di lieviti e ingredienti naturali per l’industria alimentare, annuncia con orgoglio la nuova collaborazione con ’I Bambini delle Fate’, la realtà impegnata da oltre vent’anni nel sostenere progetti di inclusione sociale per bambini e ragazzi con disabilità o difficoltà di inserimento. Da ottobre, Ar.pa Lieviti partecipa infatti con un contributo continuativo al progetto ’Banca del Tempo Sociale’ di Bologna, un’iniziativa che offre supporto concreto e percorsi educativi personalizzati, promuovendo la crescita, l’autonomia e l’inclusione dei giovani nel mondo del lavoro e nella società. Il contributo rientra nelle attività sociali del marchio bolognese che già in passato aveva sostenuto i progetti a supporto dell’autismo attraverso l’ANGSA Bologna. Così Carla Gherardi, presidente Ar.pa Lieviti: "Crediamo che ogni ragazza e ogni ragazzo – indipendentemente dalle difficoltà – abbia diritto a un domani in cui il talento trovi spazio. Sostenere la Banca del Tempo Sociale nell’ambito delle attività dell’associazione nazionale ‘I Bambini delle Fate significa’ trasformare la speranza in opportunità concrete, qui dove siamo nati e lavoriamo, nel nostro territorio. È così che immaginiamo il futuro: più giusto, più inclusivo e, soprattutto, possibile. Il ruolo delle imprese infatti è assai rilevante perché, come è stato ampiamente dimostrato, integrare i ragazzi nel mondo produttivo può anche essere proficuo per entrambi, attivando le cautele e competenze del caso".

z. p.