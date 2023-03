Dal ‘Luchino’ ritrovato ai ‘Profeti’ di Cremonini

Doppio appuntamento oggi in Cineteca. Si parte alle 17.30 con il libro Luchino di Giovanni Testori (Feltrinelli 2022), assieme al curatore del volume Giovanni Agosti e a Marco Antonio Bazzocchi, seguito dalla proiezione del film Senso. Si tratta della biografia di Luchino Visconti, scritta da Giovanni Testori nel 1972, considerata perduta. Alle 20, invece, Alessio Cremonini, già regista del film su Stefano Cucchi Sulla mia pelle, presenterà il suo nuovo Profeti, interpretato da Jasmine Trinca e Isabella Nefar: Sara, giornalista in Egitto, è rapita dall’Isis e data in custodia a Nur, una foreign fighter.