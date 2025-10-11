Dal Malpighi ad Harvard: "Esperienza straordinaria"

Trovare il coraggio di fare il primo passo e di mettersi alla prova. Sei studenti del liceo Malpighi l’hanno fatto e quest’estate sono partiti con il programma ’Excellent – Imparare per passione’ per trascorrere sette settimane ad Harvard frequentando la summer school della prestigiosa Università. E così il coraggio di credere in se stessi, unito al sostegno dell’istituto e a quello in termini economici della Fondazione Campari, che ha messo a disposizione due borse di studio a copertura totale del valore di 15mila euro ciascuna, li ha proiettati in un altro mondo, lontani da casa, a sperimentarsi e imparare nuove materie. Un’esperienza descritta dal preside Marco Ferrari in poche parole chiave: "Privilegio, gratitudine, senso di responsabilità e passione".

"È stata un’esperienza straordinaria perché mi ha cambiato la prospettiva su molte cose. Lì capisci che anche tu puoi sognare, anzi ti senti quasi in dovere di farlo", racconta Andrea Grandi al quinto anno di Scienze Applicate, uno dei vincitori della borsa di studio dell’anno scorso. Ad Harvard gli studenti bolognesi hanno conosciuto persone provenienti da ogni parte del mondo: "Stare vicino a persone diverse ti attiva la mente, sono ancora in contatto con molti di loro. È come avere una nuova vita", ricorda emozionata Sara Caiazzi del quarto anno. "L’università offre più di 200 corsi in tutti gli ambiti. Io ne ho scelto uno di biologia marina e uno di introduzione alla filosofia politica", racconta Giulio Parmeggiani al quarto anno. Le lezioni gli hanno permesso di capire in quale materia era più portato, spiega il ragazzo. Anche Carlotta Grossi, vincitrice della borsa di studio, sottolinea l’importanza dei rapporti instaurati durante il periodo nel campus: "Bisogna tenere a cuore le persone che si incontrano e il network che andate a creare, perché saranno persone che rincontrerete nel vostro percorso lavorativo o di vita". Marco Antolini Ossi, studente della 5°BS, ha evocato l’immagine dell’arrivo nel cortile dell’università statunitense di fronte alla statua del fondatore John Harvard. "I corsi – ha aggiunto – andavano dalle 12 alle 15 dal lunedì al giovedì e questo mi ha permesso di visitare Boston e gli spazi sportivi del campus". "Un’esperienza utile per chi vuole andare a vivere all’estero e per essere più autonomi", ha concluso Tommaso Giacobbe del quinto anno.

Claudia Balbi