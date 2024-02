Dal minitour di Dente al glamour dark di Coucou Chloe. E la notte è lunga con Bennato

Musica nei club da segnarsi in agenda anche questa sera. Partendo dal Locomotiv, si parte con Dente (foto sotto). Per tutta questa settimana di San Valentino – in occasione della ristampa de L’amore non è bello in doppio vinile, il cantautore sarà impegnato in un mini tour di cinque date in cui suonerà integralmente l’album assieme ad una band speciale e allargata. Non mancheranno brani del repertorio e dell’ultimo album (Hotel souvenir) uscito lo scorso aprile. Si comincia alle 21.30. Il concerto è sold out, ma non finisce qui perché, a seguire, si balla con The modern age, il il party dedicato agli anni 2000 in un vortice di canzoni che spaziano da Britney Spears ai Black Eyed Pea, fino ai Green Day e Red Hot.

Spostandosi al Covo, ecco invece Coucou Chloe, ovvero un’esplosione di elettronica e hip-hop, avant pop e glitch hop, per un’artista che dal collettivo Nuxxe (fondato con Sega Bodega e Shygirl). L’artista è arrivata sulle copertine della moda e stasera porta sul palco di via Zagavra il suo glamour dark, il romanticismo contorto, il voyeurismo emotivo. In apertura, il musicista londinese Babymorocco con la sua elettronica sperimentale dolce quanto sporca.

Atmosfere completamente diverse poco distante, al Mercato Sonato che ospita Danzare la terra: un’occasione per riscoprire le musiche e le danze del Mediterraneo come processo vivo e in continua trasformazione. Dalle 10 alle 13 si parte con Taranta atelier, laboratorio di Teatro Danza ispirato alla pizzica e al tarantismo salentino a cura di Maristella Martella. Alle 23, invece, il palco è per Eugenio Bennato.