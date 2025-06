Dal nuovo parco alla ciclopedonale. Inaugurazione poi tutti in bicicletta

Doppia inaugurazione in bicicletta venerdì prossimo a Casalecchio per l’apertura al pubblico del nuovo giardino di via Morandi, nel quartiere Ceretolo. E poi a seguire la riapertura del transito sul percorso ciclopedonale del cavalcaferrovia, tra la rotonda Biagi e l’incrocio con via Piave. Appuntamento alle 17,30 in via Morandi per il taglio del nastro nell’area verde ricavata a ridosso del nucleo storico di Ceretolo. Poi partenza in bicicletta in direzione del capoluogo dove alle 18,30 si percorrerà la pista realizzata nell’ambito del cantiere Anas relativo allo stralcio nord della Nuova Porrettana.