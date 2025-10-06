Dal passato al presente. Il grido di Monte Sole: "Stop al massacro del popolo di Gaza"

"Gaza come Marzabotto". Ottantuno anni dopo gli eccidi di Monte Sole, la memoria del passato si intreccia con il presente attraverso un legame invisibile. Un filo che percorre la cerimonia che ricorda uomini, donne e bambini trucidati dai nazifascisti in uno dei più sanguinosi crimini commessi nel nostro Paese durante la guerra ma che, al contempo, volge il suo sguardo verso il Medio Oriente in fiamme, in cui la violenza continua a mietere vittime innocenti.

"Ricordiamo e onoriamo la memoria di chi, nell’autunno 1944, è stato strappato alla vita in modo crudele. Un ricordo che si trasforma in un impegno costante per difendere la democrazia e contrastare ogni forma di odio – scandisce Valter Cardi, presidente del Comitato onoranze caduti di Marzabotto -. Oggi più che mai, in un mondo segnato dai conflitti, abbiamo il dovere di far sentire la nostra voce. Ogni bambino ucciso, ogni famiglia distrutta, ogni ospedale bombardato è un fallimento della nostra coscienza collettiva". Anche per questo "condannare gli eventi in corso a Gaza è un atto dovuto con profonda umanità – continua Cardi – e ciò che chiediamo non è un’opinione, ma un imperativo morale: un ’cessate il fuoco’ immediato e duraturo".

A Marzabotto, sotto una pioggia incessante che non ha fermato le centinaia di persone riunitesi in piazza, il tempo sembra quasi fermarsi. Ci sono bambini, studenti, famiglie e anziani. Generazioni diverse che continuano a tenersi per mano, nel segno di una memoria condivisa. "La pace, la libertà e i diritti umani vanno difesi e coltivati ogni giorno. Ognuno deve fare la propria parte, nel segno di una responsabilità condivisa", spiega la sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi, ricordando la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla. "Persone che hanno provato a portare aiuti, mettendo a rischio la propria vita, per fare ciò che i governi e la comunità internazionale avrebbe dovuto e potuto fare già da tempo. A loro tributo un enorme grazie". "Marzabotto – prosegue la sindaca – è sempre stata dalla parte dell’umanità. Tradiremmo la nostra storia se, oggi, non ponessimo come priorità assoluta lo stop al genocidio in corso a Gaza. Siamo accanto alle milioni di voci che si sono sollevate nelle piazze, consapevoli di essere dalla parte giusta della storia. Il massacro di bambini e civili innocenti deve cessare ora. Non può essere oggetto di trattativa, va fermato senza condizioni".

Sullo schermo che campeggia in piazza appare l’europarlamentare Annalisa Corrado, che ha preso parte alla Flotilla. "Dobbiamo lottare e chiedere a gran voce che tornino tutti sani e salvi. Nessuno di noi ha commesso un reato, ci siamo messi in mare per una missione pacifica e disarmata, per portare aiuti umanitari a un popolo assediato, mentre i governi non stavano facendo nulla". A salire sul palco, infine, è stato il giornalista Gad Lerner. "L’esperienza della Flotilla dimostra quanto un’azione non violenta possa essere potente ed efficace. Un messaggio che ha toccato profondamente gli animi della stragrande maggioranza dei cittadini italiani e non solo – spiega –. Anche in Israele sono in tanti a scendere in piazza, per chiedere con forza la fine di questa guerra. Non dobbiamo fermarci". Durante la commemorazione, non è mancato anche chi dal pubblico ha contestato a Lerner di non aver mai usato la parola ‘genocidio’. "È un termine che non mi fa paura usare, ma che non ho pronunciato per ragioni intime e dolorose – ha replicato - La mia indignazione e il mio impegno su questo fronte, che continuo a portare avanti, non si possono di certo misurare in base all’uso o meno di questa parola".