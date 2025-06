Dal personale al magazzino. Più sostegno alla Protezione civile

Dal personale ai software, dal magazzino alla macchina per confezionare i sacchi di sabbia diventati tristemente famosi durante le recenti alluvioni. Il Comune di Bologna rafforza così la macchina della Protezione civile, pensando sia al lato più operativo che a quello amministrativo. A fare il punto è l’assessora Matilde Madrid che, in Question time, ha risposto all’interrogazione presentata da Manuela Zuntini (FdI).

Intanto, rispetto all’organico, "dopo gli ultimi sforzi di rafforzamento – riferisce Madrid– lo stato attuale del personale è così composto: un dirigente, due impiegati amministrativi, due tecnici, sei unità appartenenti alla Polizia locale che svolgono parte del loro servizio in attività di Protezione civil". C’è poi "la struttura dell’Ufficio economia acquisti, che è incardinato all’interno della Polizia locale – aggiunge l’assessora – che svolge l’attività amministrativa e contabile per tutta l’area Sicurezza urbana integrata e quindi anche per la Protezione civile".

Perché "anche se immaginiamo la Protezione civile molto operativa, giustamente, molto lavoro è anche amministrativo", sottolinea Madrid. Per questo "con l’Ufficio personale stiamo lavorando per intanto affiancare ulteriori due figure amministrative, perché in questa fase abbiamo molto bisogno di adempiere a un lavoro pregresso che dobbiamo assolutamente smaltire per dedicarci a tante altre cose", segnala l’assessore.

Allo stesso tempo, "per gli aspetti più operativi – aggiunge Madrid – possiamo ancora attingere a una graduatoria che è tuttora aperta ed è la medesima con cui abbiamo inserito per tempo parziale alcune figure del corpo di Polizia locale".