Dal Pnrr il finanziamento per creare un Parco dello sport

In occasione della Festa dello Sport che si è svolta a inizio giugno è stata inaugurata la nuova palestra Simoni e presentato il progetto del Parco dello Sport. Il progetto partecipato del Parco dello Sport rientra nell’ambito del Piano Strategico Locale. Un percorso nato nel 2019 con cui si intende dare vita ad un parco sportivo attrezzato e aperto a tutti, promuovendo il concetto di sport inteso come prevenzione, educazione ed integrazione sociale. Tra i circa 7 milioni di euro già ottenuti dal Comune di Medicina per investimenti da bandi Piano nazionale di ripresa e resilienza, 570mila euro dei finanziamenti sono destinati al Parco dello Sport. I lavori di riqualificazione sono stati affidati tramite gara di appalto alla Società Cooperativa Consortile C.E.A.R (Consorzio Edili Artigiani Ravenna) e partiranno entro la fine di ottobre. Il Comune, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Bologna, nel corso del 2021 ha organizzato un concorso di progettazione dedicato alla realizzazione del nuovo Parco dello Sport di Medicina.

Il progetto vincitore, elaborato dopo un attento studio dalla società Greenarco spin-off dell’Università di Bologna specializzata in paesaggio e architetture verdi, si è basato sul risultato del percorso partecipativo realizzato insieme alle società sportive che svolgono attività negli impianti di via Battisti e ai cittadini interessati. L’intervento coinvolge un’area verde di 70mila mq e mira a creare uno spazio dedicato a tutte le persone che hanno voglia di praticare sport all’aperto. Inoltre il progetto prevede il collegamento degli impianti sportivi esistenti, con parcheggi e ingressi, riorganizzandoli attraverso un sistema di percorsi con un’integrazione del verde urbano e delle attrezzature dedicate al multisport.

"Lo sport è un importante strumento di crescita sul quale vogliamo continuare a investire per renderlo sempre più funzionale e inclusivo. Siamo una regione che ha nello sport un grande patrimonio che va supportato con strutture nuove, funzionali e accoglienti. Ringrazio i cittadini e le associazioni sportive per la grande collaborazione. E` importante che i nostri ragazzi abbiano spazi belli, liberi e sicuri dove fare sport e socializzare" ha dichiarato con soddisfazione il primo cittadino di Medicina, che detiene anche la delega allo Sport, Matteo Montanari.

Zoe Pederzini