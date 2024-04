Dal Pratello all’Africa. L’Equatore di Barbieri

Quando la madre, poco tempo dopo il genocidio in Ruanda, lo andò a trovare a Kigali, rimase sconvolta vedendo i bambini orfani uscire a frotte dai tubi delle fognature in strada. E lui, cooperante di una piccola Ong con una vasta esperienza sulle tragedie africane, le spiegò che quella era la realtà con cui aveva a che fare quotidianamente e che lui cercava in qualche modo di alleviare. E’ durata undici anni, inframezzati da un paio di master internazionali, la missione di Pier Paolo Barbieri in Paesi difficili come Sudan, Burundi, Darfur, Tanzania: storie diverse ma segnate dalla stessa sofferenza. Poi, nel 2011, è arrivata la scelta di tornare a casa e di impegnarsi in un lavoro tranquillo, quello di tabaccaio nel negozio di famiglia. Senza rinunciare però alla passione di sempre, la scrittura.

Da qualche settimana è uscito il sesto romanzo di Barbieri, Equatore (Lupetti editore), storia di fratellanza in luoghi lontani e misteriosi. Il sottotitolo, La storia di mio fratello nel Paese che non c’è, racconta già molto. Il fratello si chiama Momo e il Paese in questione è la Repubblica Centafricana di cui pochi in effetti conoscono l’esistenza. Fratello di chi? Di una voce narrante che non ha nome e nella quale l’autore non si riconosce appieno. "Mi rispecchio in entrambi i personaggi", dice lo scrittore, grande appassionato di letteratura sudamericana. Succede, dunque, che Momo non dia più notizie di sé e che il fratello, universitario nell’anima, parta alla sua ricerca. Ovviamente ogni riferimento al celeberrimo film Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico scomparso in Africa è fuori luogo. La storia inizia dal Pratello e dai suoi locali (a questa strada Barbieri dove lavora ogni giorno, aveva dedicato il precedente romanzo Con il naso all’insù) e si snoda nella foresta del bacino fluviale congolese e in Camerun fino all’isola di San Tomé. I personaggi che il protagonista incontra sono i più disperati e non mancano malavitosi europei pronti a riciclare il denaro della camorra attraverso la filiera dei diamanti grezzi.

‘Equatore’ dovrebbe andare a costituire una trilogia che è iniziata nel 2011 con Fiumi di sabbia ambientato nel Darfur (dove quattro personaggi esprimevano altrettanti punti di vista sulla guerra) e che si dovrebbe concludere con il prossimo libro collocato in Burundi. "Equatore – dice – è una storia ironica e avventurosa venata di giallo con un finale un po’ thriller. Rievoco anche un mitologico diamante scomparso dal valore inestimabile". Il romanzo si apre con due citazioni di amori musicali dell’autore, Paolo Conte e Nick Cave. Il verso di quest’ultimo, ‘se non sono libero adesso, non sarò mai libero’, pare una profezia per questa avventura umanitaria.

c. cum.