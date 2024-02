Dal pubblico in piedi ai ricordi. All’Ariston è sempre Gianni show

È stato un "never ending" show quello di Gianni Morandi a Sanremo giovedì sera. Prima sul palco dell’Ariston, dove anche all’una di notte collezionava una standing ovation con Apri tutte le porte, facendo il giro di un teatro scatenato, con il pubblico a prendersi tutta la sua energia contagiosa. Poi prosegue fuori dall’Ariston, da Fiorello, a parlare pure di dissing. Ma c’è una terza dimensione che racconta il festival, dove il cantante bolognese è andato a far due chiacchiere che sono durate più di dieci minuti, ed è lo studio di Radio Due, la radio del festival, con i padroni di casa Ema Stokholma e Gino Castaldo. Questo è il vero dietro le quinte svelato a tutta Italia, perché tutti gli ospiti passano di qua, dopo essersi esibiti, e si ascoltano on air ma si possono anche vedere in streaming. Così, appena Morandi entra, dice ai conduttori: "Ragazzi, hanno appena cantato i Ricchi e Poveri e bisogna farli entrare". E quando Angela e Angelo, il biondo e la brunetta dei Ricchi e Poveri in forma smagliante, arrivano, è puro show e racconti serrati.

Morandi ricorda momenti particolarmente intensi al festival: il più divertente, quando si è messo in gioco col pezzo di Jovanotti. Il più toccante l’omaggio a Lucio Dalla: "L’avevo conosciuto talmente bene – afferma –che certe sfumature, anche nel modo di dire le parole, ce le avevo addosso e poi era un rapporto di amicizia incredibile con Lucio. E a Bologna per noi c’è sempre, giriamo per strada… un po’ si sente la sua musica che arriva da un negozio, però io mi immagino che sia sempre lì".

Poi arrivano i Ricchi e Poveri in vinaccia e paillettes. E Morandi ricorda i loro momenti sul mitico palco festivaliero, anche prendendosi in giro. In particolare quando nel 1971 lui disse no all’invito come secondo artista, accanto a José Feliciano che portava Che sarà. "Franco Migliacci – rammenta – mi aveva detto, Gianni, questa canzone è per te… ma io gli ho risposto che c’era già una canzone che faceva que sera sera di Doris Day… insomma, non avevo capito niente, perché è una delle più belle canzoni italiane". I due Ricchi e Poveri rivelano invece che, essendo loro sconosciuti a quel tempo, dicevano di sì a tutto. Ed è stata la loro fortuna. Poi iniziano a intonare insieme canzoni e a ballare il twist su Fatti mandare dalla mamma. Difficile interromperli. E poi rivela la storia di C’era un ragazzo, appena cantata con Teresa Mannino. "Migliacci non voleva farmela fare perché diceva che io cantavo In ginocchio da te e non potevo parlare di guerra, era un azzardo e invece poi è diventata una bandiera, anche perché c’era una tendenza di dire le cose contro la guerra e per quella canzone in Russia mi premiarono per la pace. Guarda 50 anni dopo cosa è successo, sono loro gli aggressori". "In un festival con tutti questi giovani, i rapper – chiosa Morandi – noi ci sentiamo un po’ fuori luogo". Anche se,a vederlo sopra e fuori dal palco, non si direbbe proprio.

Benedetta Cucci