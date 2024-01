Dal ricordo di Alessandro Rimini all’anteprima di Jonathan Glazer

Programma speciale al Modernissimo, dedicato al Giorno della Memoria: alle ore 16, nell’ambito dell’Omaggio a Michael Haneke, c’è ’Il nastro bianco’, Palma d’Oro a Cannes nel 2009. Alle 19, il doc di Davide Rizzo ’Alessandro Rimini – Storia di un architetto’ (ingresso libero, in collaborazione con la Comunità Ebraica e l’Ordine degli Architetti): architetto e pittore ebreo, Alessandro Rimini si vide strappare dalle leggi razziali la paternità di opere come il primo grattacielo di Milano (oggi Torre San Babila) e l’Ospedale Cardarelli di Napoli.

Alle ore 21,15 poi ci sarà l’anteprima, in collaborazione con I Wonder Pictures, del nuovo film Jonathan Glazer ’La zona di interesse’ (in replica domani alle 10,30, con la colazione a cura del Caffè Pathé e, al termine della proiezione, ’Il dibattito si!’, moderato da Giovanni Egidio). Dopo Birth e Under the Skin, Glazer si ispira al romanzo omonimo di Martin Amis, traendone l’essenza: la serenità domestica della famiglia di Rudolf Hoß, primo comandante del campo di concentramento di Auschwitz, e di sua moglie Hedwig, mai intaccata da rumori, odori, orrori (foto). Un quadro agghiacciante nella sua astrazione.