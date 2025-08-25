“Io, medico sotto le bombe a Gaza”: Giorgio Monti del Sant’Orsola in prima linea con Emergency

Bologna, 25 agosto 2025 – Giorgio Monti, da quanto tempo sta prestando la sua opera di medico a Gaza?

"Siamo lì da ottobre 2024, in agosto erano entrati solo i logistici per mettere in piedi la clinica, noi abbiamo iniziato in una struttura nell’area umanitaria in collaborazione con un’organizzazione locale, Cfta, e da gennaio siamo riusciti a entrare nella nostra clinica di Emergency, aperta tutti i giorni, dove c’è un piccolo pronto soccorso".

Chi arriva nella vostra clinica?

"Da un paio di mesi facciamo valutazione, screening e supporto per la malnutrizione dei bambini. Distribuiamo farmaci, c’è il consultorio materno-infantile e facciamo tutta la medicina di base. Il personale è costituito, oltre che da me, da dottori, infermieri, ostetriche, ginecologi locali che lavorano con un’abnegazione totale. Non abbiamo la sala operatoria, se arrivano feriti gravi li stabilizziamo per trasferirli negli ospedali".

Com’è la situazione bambini?

"Da marzo i confini sono chiusi, il cibo è pochissimo, i prezzi sono aumentati, c’è la malnutrizione che è una malattia vera e propria: la dichiarazione dell’Onu dello stato di carestia è molto rara, drammatica, legata alla mancanza di cibo che colpisce i bambini nei primi mille giorni di vita, le mamme hanno poco latte, quello artificiale non si trova, l’acqua pulita non c’è. Aumentano anche gastroenteriti, infezioni della pelle, tutte le malattie e le ferite guariscono con lentezza perché i pazienti sono debilitati. Negli ultimi mesi i bambini malnutriti sono aumentati moltissimi, prima non c’erano: sta diventando una piaga".

Che pericoli correte?

"Abitiamo a metà della Striscia, la nostra posizione è dichiarata quindi le case dovrebbero essere abbastanza sicure, ma sono molte vicine alle zone di attacco perché la Striscia è piccola. I bombardamenti, in questi mesi, sono arrivati a poche centinaia di metri dalle nostre abitazioni".

Come vi muovete?

"Fino a gennaio dovevamo dichiarare con un giorno di anticipo chi si muoveva, dove, con che macchina, targa. Poi non c’è stato più bisogno di queste comunicazioni, ma ci coordiniamo con tutte le altre organizzazioni mondiali per quanto riguarda la sicurezza sulle vie aree".

Capita che non riusciate a raggiungere la clinica?

"I bombardamenti continuano, ci sono giorni nei quali alcuni infermieri o dottori non riescono ad arrivare. Ogni giorno è un po’ un’avventura. È capitato che un’auto poco più avanti della nostra sia stata colpita da un missile, forse era un target".

Cosa avete fatto?

"Abbiamo avuto il dubbio se passare o no. Ci siamo avvicinati pian piano, riuscivamo a passare quindi siamo riusciti anche quel giorno ad aprire la clinica".

Secondo la sua esperienza cosa c’è diverso in questa area di guerra rispetto le altre?

"Non c’è nessun tipo di organizzazione, come succede solitamente con i campi profughi e non c’è nemmeno posto fisico: la zona di sicurezza dovrebbe ospitare due milioni di persone. Ma la cosa veramente diversa è che non c’è possibilità di scappare da nessuna parte, come invece succede nelle altre parti del mondo. I confini sono chiusi e il mare è pattugliato: non c’è via di scampo".

Chi vuole aiutare, come fa?

"Con il Sant’Orsola stiamo cercando di mettere in piedi iniziative di collaborazione con Emergency per tenere alta l’attenzione. Per il resto non si può portare dentro nulla, nemmeno medicine: noi possiamo entrare solo con i nostri effetti personali".