’Dal Silenzio’: la spiritualità che nutre l’arte

Quattro incontri, dal 14 maggio al 6 giugno, con quattro tra i più originali interpreti della nuova canzone d’autore in uno spazio unico, un luogo che è stato, sino al 2019, ambiente votato alla meditazione, all’introspezione, alla preghiera. E che adesso rinasce grazie al lavoro della Fondazione Sant’Orsola. Si chiama ’Dal Silenzio’ ed è un preziosa occasione di ascolto e di condivisione offerta alla città tra le mura sino a poco tempo fa invalicabili del Monastero della Visitazione che sorge fuori Porta Mazzini e del quale pochi conoscevano l’esistenza.

Una possibilità unica di ammirarne l’architettura, sentire il profondo misticismo che nasconde, tra la chiesetta, il refettorio, la splendida cisterna e il grande giardino, dove si terranno gli appuntamenti. Si inizia il 14 maggio con Dente, si prosegue il 23 maggio con Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz e il 30 maggio con Cristina Donà. Gran finale il 6 giugno con Vasco Brondi. Tutti artisti di grande rilievo, che hanno accolto con entusiasmo l’invito a confrontarsi con temi spesso lontani da quelli che sono chiamati ad affrontare. Nelle conversazioni, curate da Pierfrancesco Pacoda, racconteranno la loro relazione con la spiritualità, intesa non in maniera confessionale, ma come fonte di ispirazione, dimensione non tangibile, non terrena, ma nella quale cercare, e a volte trovare le parole, per descrivere stati d’animo che, da personali, diventano esperienza collettiva. Una idea sviluppata con alcuni di loro già nel Festival Musica e Spiritualità, che si tiene da tre anni nel Verbano, e che adesso arriva a Bologna nel cuore di un Monastero che, nelle intenzioni della Fondazione Sant’Orsola, dopo i lavori di ristrutturazione che partiranno in autunno, "non sarà – come spiega il direttore della Fondazione Stefano Vezzani – soltanto un luogo in cui si erogano servizi, ma un pezzo di città, e un pezzo di città cambiato, dove essendo accolti ci si sente a casa, sani e malati, bambini e anziani. Un luogo dove ritrovare se stessi e, a partire da questo, poter incontrare gli altri".

Agli artisti invitati, quindi il compito di svelarsi come difficilmente succede, aprendosi alle suggestioni dell’edificio che li ospita, ricostruendo il loro universo interiore, descrivendo quanto la spiritualità diventi parte della pratica compositiva e anche di quella dello spettacolo dal vivo. Proprio per questo i musicisti non si limiteranno alle parole, ma regaleranno, subito dopo, un piccolo live acustico pensato appositamente per l’ambiente, con le canzoni del loro repertorio che, più di tutte, riescono a sollecitare i sentimenti.

Gli incontri sono ad ingresso libero, ma è necessaria la prenotazione dal sito di Fondazione Sant’Orsola (www.fondazionesantorsola.it). Le iscrizioni si apriranno già domani alle ore 9. Raggiunte per ogni incontro le 150 iscrizioni ci si potrà continuare a registrare in lista d’attesa e si verrà contattati in caso di rinunce altrui. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile scrivere a info@fondazionesantorsola.it o telefonare al 349.3284387. Per ogni incontro, sarà possibile accedere al Monastero dalle ore 18, con ritrovo davanti al portone di via Mazzini 71, per essere accompagnati all’interno ogni 15 minuti, fino alle 18.45. Dopo quest’ora non sarà più possibile accedere. In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno all’interno dello stesso Monastero, con modalità analoghe.

red. spet.