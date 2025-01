Dal teatro all’artigianato. Le iniziative già operative

Tramite il bando ‘Servizi alla persona’ la Fondazione ha sostenuto nel 2024, con 398.600 euro, 47 progetti. Tra i principali figura la sostituzione della vecchia reception con un’accogliente ‘rotonda’ al centro dell’area d’ingresso dell’Hospice MT. Chiantore Seràgnoli di Bentivoglio.

Da segnalare anche ‘Musicoterapia per l’Alzheimer’ a cura della Fondazione Policlinico Sant’Orsola e ‘SportivaMente’, della Polisportiva San Mamolo 2000 ASD per l’organizzazione di attività sportive a titolo gratuito che favoriscano l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili.

Sostegno anche al progetto dell’Associazione Fotografica Tempo & Diaframma per il doposcuola rivolto a minorenni svantaggiati e l’organizzazione di laboratori di fotografia dedicati a ragazzi con sindrome di Down e autistici.

Sono invece 33 i progetti sostenuti dalla Fondazione, con 341.300 euro, attraverso il bando ‘Scuola, formazione e innovazione’. A cura dell’IC8, capofila della Rete di scopo teatrale composta anche da IC17, Liceo Fermi e IIS Pacinotti Sirani, il progetto ‘La scena che educa’ introduce la pratica teatrale in orario curricolare come tassello fondamentale del fare scuola, avvalendosi del teatro quale strumento in grado di stimolare un’impostazione della didattica che favorisca l’integrazione tra discipline e riconosca pari dignità ai saperi.

E poi, ancora, ‘Olivarte LAB’ di Salesiani Emilia-Romagna per la formazione ed il lavoro CNOS-FAP, per la creazione di un sistema integrato di produzione dell’olio d’oliva, e ‘VR_LAB_realtà virtuale_futuro reale’, a cura dell’IIS Montessori – Da Vinci, per dotare l’istituto di un laboratorio con tre postazioni di realtà virtuale che permettano agli studenti di esercitarsi nella saldatura e nell’utilizzo corretto del carrello elevatore.

Il progetto ‘Una montagna di possibilità’ del Cpia Montagna si occupa di tramandare dal passato alle nuove generazioni di una piccola comunità del territorio, le competenze artigianali. L’iniziativa è finalizzata a sviluppare capacità di orientamento e accompagnamento per lo sviluppo di abilità specifiche relative a professionalità sempre meno attrattive (aiuto calzolaio, aiuto panificatore, ecc.), coniugando i saperi antichi con le nuove tecnologie.

A proposito di nuovi approcci, ‘English all around me’ della Fondazione Polo d’Infanzia Amici dei Bimbi, propone un innovativo avvicinamento alla quotidianità attraverso l’utilizzo della lingua inglese come vettore comunicativo, associato alla mimica e alla comunicazione non verbale in generale. Gli elenchi dettagliati di tutti i progetti finanziati della fondazione sono consultabili sul sito nella sezione dedicata ai bandi.

