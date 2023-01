Dalla Bassa al lager Dina e la voce ritrovata

La memoria gioca brutti scherzi? O forse a volte serve una vita per riuscire a raccontare l’abisso che abbiamo vissuto? Ci interroga il libro di Leila Marzocchi L’ombra non è mai così lontana (Oblomov), che l’autrice bolognese ha scritto e illustrato e che presenterà domani in Salaborsa (alle 18) con Moni Ovadia e Paolo Soglia. Il volume ripercorre la storia di Dina, zia di Marzocchi, che nel 1944 venne arrestata nella sua casa di Amola di San Giovanni in Persiceto, detenuta nel carcere di San Giovanni in Monte e deportata nel lager di Bolzano. Dina tornò a casa, mentre il padre e il fratello – rispettivamente un antifascista e un 17enne partigiano – furono uccisi a Sabbiuno. Una storia che la stessa Leila scoprì solo nel 2004 quando Dina parlò per la prima volta di quegli orrori. Fino allora, il campo di concentramento era stato un tabù in famiglia, come il libro evoca nelle prime pagine, ambientate a Bologna, con un’autrice bambina che si interroga su brandelli di conversazione. Ecco che allora il libro è una riflessione sul silenzio dei testimoni intrecciando biografia e grande Storia. La prima parte del libro, infatti, rievoca terrificanti scene dei lager, anche attraverso la storia di Edith Bruck e Liliana Segre, dedicando ampio spazio alla figura di Simon Wiesenthal, il ’cacciatore di nazisti’. "Ha ribaltato la sua posizione di vittima– riflette Marzocchi – e mi ha dato il coraggio di iniziare la narrazione. Questa storia l’ho dovuta scrivere: ha richiesto tre anni di lavoro, anche se l’idea era partita molto prima. Raccontando, ci si toglie un peso".

Marzocchi, trovare parole e immagini per raccontare la vita nei lager deve essere stata una fatica doppia.

"È stato molto difficile, soprattutto dover scegliere le immagini più efficaci per svelare quello è stato, dover cercare qualcosa che nessuno vorrebbe vedere".

Ormai ci sembra di conoscere tutto della Shoah, eppure in questi giorni della Memoria è come se vedessimo tutto per la prima volta.

"Nella mia generazione, quella dei figli e i nipoti di chi è stato nel lager, c’è stato bisogno di tempo per assimilare queste storie e restituirle. È un vissuto tremendo rimasto in ombra per tantissime persone. C’era anche il tema dell’incredulità: il grottesto, il folle e il tragico erano intrecciati nel campo di concentramento, la razionalità veniva annientata. Erano cose difficili da raccontare e mia Zia ha voluto sempre guardare avanti".

Ma a un certo punto parlò.

"Sì, ricordò eventi particolari, come quando trovarono una bandiera rossa e iniziarono a cantare in un momento di ribellione: in fondo erano ragazze giovanissime. Dopo l’intervista non le chiesi comunque niente, ma la vidi sollevata per il fatto di avere ricordato il rastrellamento, le ciabatte rotte, la suora che la sgridava... Affrontare questo abisso, che ci interroga come umanità, è liberatorio".

Nel suo libro c’è molta Bologna (e dialetto) fra ’44 e ’45.

"Ho approfondito una specificità della resistenza bolognese: il legame fortissimo fra i partigiani e la popolazione".

Letizia Gamberini