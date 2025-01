Dalla chimica alla cosmetica: le creme made in Fermi

Il debutto è stata una crema per le mani donata al loro preside, Fulvio Buonomo. Poi sono arrivate creme per lo scrub o per idratare il corpo: il tutto made in liceo Fermi e su inventiva dei suoi stessi studenti. Trentadue studenti del triennio che, da ottobre a gennaio, al pomeriggio, si sono chiusi nei laboratori di chimica del liceo di via Mazzini per sperimentare l’arte della cosmetica. Con un piccolo aiuto esterno grazie agli esperti di Kleraderm, azienda cosmetica di San Lazzaro.

A inventarsi questo nuovo progetto didattico ribattezzato Chimica & Cosmetica, le prof di Scienze, Maria Francesca Vitale e Federica Petrelli, che hanno fatto mettere le mani in pasta ai loro ragazzi: la mattina in classe studiando l’abc della chimica inorganica e organica; il pomeriggio, inventando e produrre prodotti cosmetici. Non prima di essersi cimentati su materie tecniche quali, ad esempio, anatomia e istologia dell’epidermide, componenti di una crema cosmetica, legislazione nel campo della cosmesi e lettura di etichette cosmetiche. Ma non solo. I liceali hanno lavorato anche sulla cultura imprenditoriale, redigendo il business plan, con tanto di campagna marketing e spot, dei loro prodotti.

"La cosmesi – spiegano le due prof – non è un mondo effimero. Un cosmetico ha un valore scientifico: la moderna scienza cosmetica si fonda sulla chimica che, talvolta, può risultare noiosa, ma che, in realtà, è la base per interessanti applicazioni associate a una preparazione cosmetica, un settore della chimica in forte espansione". Oltre a concretizzare la teoria, Chimica & Cosmetica ha il grande merito di intrecciare scienza e ricerca. "La ricerca scientifica – chiariscono le docenti – garantisce la continua innovazione dei prodotti cosmetici e dei loro ingredienti così da rispondere alle nuove e crescenti aspettative dei consumatori verso prodotti naturali, sostenibili, efficaci e sicuri". Finanziato con fondi Pnrr per sviluppare le competenze Stem, Chimica & Cosmetica mira anche a garantire pari opportunità e parità di genere nelle attività ad orientamento Stem. In effetti, su 32 liceali, ci sono state 25 studentesse e 7 studenti.

