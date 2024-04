Dalla città alla provincia. Macellerie, bar, ortofrutta: il vento dell’Europa soffia sempre di più

La passione per il Bologna non si placa e la spinta per portare i rossoblù in Europa ha travolto di entusiasmo anche il negozio di ortofrutta ’Cenerini dal 1946’,

di via Santo Stefano 12/a. Tra frutta, verdura e conserve, non potevano mancare sciarpe, maglie e palloni del Bologna per dare risalto alla bolognesità dell’attività. Un altro tassello del grande mosaico che l’iniziativa di Ascom-Confcommercio sta componendo: sono sempre di più le vetrine colorate di rossoblù per per supportare la volata finale della squadra di Motta che, portandoci in Europa, darebbe lustro all’intera città, contribuendo a un indotto interessante. Le immagini dei negozi continuano ad arrivare: oggi è il turno del frequentatissimo Bar Carlo e della filiale Edison, entrambi attività di via Andrea Costa. Dal centro città alla provincia: ecco la coloratissima vetrina della Giornaleria Dei Tigli in via Marconi 40, a Savigno di Valsamoggia, e quella della della Macelleria Manferrari di Cristina, in via Aldo Moro a Castiglione de’ Pepoli.

Partecipare alla ’chiamata’ di Ascom è facile: basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono.

Una raccomandazione: se vi è possibile, è sempre meglio fare la foto della vetrina con la presenza del/della titolare o di un/una addetto/a per personalizzarla al massimo e renderla ancora più adatta alla pubblicazione.

Gli scatti, poi, verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa. Sulle nostre pagine si trova poi sempre il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare

le foto a rossoblu@ilcarlino.net,

e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing, via Mattei 106 - 40138, naturalmente a

Bologna.