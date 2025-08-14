Dalla coca alla farina. Ventrici ci ricasca. Sequestrato il forno

Il forno, inaugurato con una grande festa il 20 gennaio dello scorso anno, era intestato alle ragazze. Erano loro formalmente le titolari. Ma a manovrare tutto, dall’acquisto dell’attività alla gestione dei fornitori fino all’assunzione dei dipendenti, c’era lui. Francesco Ventrici, 53 anni, un nome che rimanda subito agli affari delle ’ndrine sotto le Due Torri, eclettico broker della coca da vent’anni stanziale nel Bolognese. Sarebbe stato lui, alla fine del 2023, a comprare a nome delle due figlie di 25 e 27 anni il ‘Forno San Pietro’ di via Matteotti a San Pietro in Casale.

Il negozio è stato posto sotto sequestro preventivo negli scorsi giorni, a seguito di un’indagine sviluppata dalla Squadra mobile assieme alla sezione investigativa del Servizio centrale operativo della polizia, coordinata dalla Dda con il pm Roberto Ceroni.

Gli investigatori hanno iniziato a lavorare subito dopo l’inaugurazione del forno. E attraverso intercettazioni, testimonianze e tabulati telefonici, hanno ricostruito come le figlie del ‘Muto’ fossero solo delle prestanome, con la società interamente gestita dal padre, un passato da narcotrafficante con importanti entrature nel clan Mancuso di Limbadi nel Vibonese. Che avrebbe curato tutti gli affari mentre si trovava ai domiciliari per motivi sanitari nella villa di famiglia a San Marino di Bentivoglio, scarcerato tra le polemiche nel periodo del Covid dal giudice di sorveglianza di Reggio Calabria. L’uomo avrebbe gestito gli affari telefonicamente, occupandosi di marketing e fornitori, scegliendo lui stesso i dipendenti da assumere, tra l’altro quasi tutti originari della Calabria come lui. Anche l’acquisto del forno, storico e ben avviato, sarebbe stato ‘cosa sua’: l’attività era stata acquistata a un prezzo stracciato, 112mila euro, rispetto a un valore di mercato stimato tra i 500mila euro e il milione. Se dietro questo sconto esagerato ci siano state pressioni, la paura del nome stesso di Ventrici o altro dovranno essere gli inquirenti a chiarirlo.

Intanto padre e figlie sono adesso indagati a piede libero per trasferimento fraudolento di beni e valori. Ventrici, che stava scontando ai domiciliari una condanna a trent’anni, è tornato intanto in carcere, per altri motivi, e adesso si trova ristretto a Parma.

Il forno di San Pietro in Casale resta invece aperto, affidato a un curatore giudiziario perché l’attività prosegua e i dipendenti - quattro oltre alle due figlie del pregiudicato - non perdano il lavoro. Grande lo sconcerto nel paese della Bassa, dove i cittadini sono rimasti sorpresi dall’operazione. "È un episodio grave – le parole del consigliere della Lega Mattia Polazzi – che dimostra come la criminalità organizzata cerchi di infiltrarsi anche nel tessuto economico e sociale della nostra comunità. A San Pietro in Casale non c’è spazio per le mafie. Il nostro territorio deve restare impermeabile a qualunque forma di condizionamento criminale, e per farlo servono vigilanza, trasparenza e collaborazione costante con le forze dell’ordine. La mia più sincera solidarietà va ai lavoratori del forno e a tutti gli imprenditori onesti che ogni giorno operano nel rispetto delle regole, spesso con grandi sacrifici".