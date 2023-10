Dalla commissione disco verde alla legge

Viale Aldo Moro potrà utilizzare anche le risorse dei Fondi strutturali europei per finanziare le attività previste dalla nuova legge che stabilisce che la Regione dal primo gennaio 2024 entrerà nella Cineteca di

Bologna. Lo prevede un emendamento presentato dalla relatrice di maggioranza del progetto di legge Silvia Zamboni (Europa Verde) approvato nel corso della commissione Cultura presieduta ieri da Francesca Marchetti. La commissione ha così dato il via libera al progetto di legge proposto dall’assessore alla Cultura Mauro Felicori che prevede che da gennaio 2024 la Regione entri a far parte della Fondazione Cineteca, essendo anche autorizzata a conferire un apporto iniziale una tantum di 500mila euro ripartito nel 2024 e nel 2025.

Inoltre, la Regione può concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito in un massimo di euro 800mila per gli esercizi 2024 e 2025. Sul tema dell’aggiornamento dello Statuto, sollevato di nuovo dalla Lega, è stata comunicata la disponibilità di Palazzo d’Accursio in questa direzione. La proposta di legge passa dunque all’Assemblea legislativa.