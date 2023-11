Dalla Dozza viene trasferito in carcere in Romania: "Si interrompe il recupero, la grazia per Balaban"

Il presidente della Repubblica conceda la grazia a Catalin Vasile Balaban, il trentaseienne romeno che stava scontando alla Dozza trent’anni di reclusione per omicidio aggravato e ora è stato trasferito in un carcere in Romania: lo chiede il suo avvocato, Gabriele Bordoni. Il quale spiega come Balaban, che ha già scontato dieci anni e due mesi, durante la detenzione in Italia abbia sfruttato "tutte le opportunità che gli sono state concesse per la sua rieducazione": si è laureato in Storia e iscritto alla magistrale, ha partecipato ad attività sportive e corsi professionalizzanti ricevendo pure un attestato di merito dal tribunale di Sorveglianza per la sua attività. Ma il suo trasferimento in Romania "ha interrotto bruscamente il percorso di recupero intrapreso, in antitesi con l’ottica di reinserimento sociale con finalità rieducative della pena". Da qui la richiesta di lasciarlo libero.