Dalla follia all’intelligenza artificiale Così il cinema indaga le possibilità

Siamo a soli due giorni dall’inizio e il Biografilm mostra già la sua capacità di creare dialogo tra i film che presenta, mettendo lo spettatore davanti a una riflessione e alla necessità di trovare una risposta. Così succede con ‘Sur l’Adamant’ di Nicolas Philibert, Orso d’Oro al festival di Berlino, che ha aperto il festival venerdì sera e ‘After Work’ di Erik Gandini, in visione oggi alle 18. Il primo è un maestro del cinema della fragilità, il secondo è un indagatore del contemporaneo con intuizioni sempre puntuali, anzi, anticipatrici. Entrambi documentaristi di due differenti generazioni.

Philibert è arrivato in città per presentare l’ultimo lavoro sul mondo della psichiatria, distribuito dalla bolognese IWonder, che dal 12 giugno e per tre giorni, riporterà in sala il suo classico ‘Essere e avere’. Il regista francese racconta il suo metodo di lavoro, utilizzato anche in questo film. "La base del mio lavoro – spiega – è che ognuno, nell’ambiente in cui entro, può decidere di fare o non fare, di essere ripreso o meno, magari oggi ti interessa ma domani no, perché voglio creare le condizioni estetiche, etiche e politiche migliori e, da cineasta delle relazioni quale mi sento, avere un incontro con le persone". E prosegue: "Ho voluto raccontare la storia di una realtà psichiatrica particolare dove lo scopo verso i degenti non è quello del raggiungimento della normalità, ma il riconoscimento della loro singolarità. Credo che la psichiatria degna di questo nome sia l’esercizio della pazienza in un mondo che corre e in cui l’umano è in pericolo, tra l’incedere dell’intelligenza artificiale e la schiavitù da algoritmo". In effetti il mondo ChatGpt fa paura o forse bisognerebbe semplicemente gestirlo per il bene comune. Cosa potrebbe infatti succedere nel mondo del lavoro grazie alla famigerata AI?

E qui ci viene in aiuto, per articolare e allargare la visione di Gandini, regista italo-svedese (’Videocracy’ è il suo lavoro più noto) che ha voluto sondare lo scenario di un mondo possibile, se finisse l’epoca del lavoro totalizzante, lasciando il pubblico a fare però i conti con la propria coscienza. "La possibilità di lavorare di meno – spiega – e già stata presa in considerazione più volte e mi chiedo perché non abbiamo mai colto questa opportunità. Forse perché c’è questa idea che l’uomo non saprebbe gestire la libertà?". Raccontando di fratture tra padri e figli coreani, neet generation italiana, motivatori dell’etica del lavoro americani e gente pagata per non lavorare in Kuwait, Gandini insinua che l’intelligenza artificiale potrebbe non togliere creatività all’essere umano. "E se invece lo rendesse più libero?" conclude.

Benedetta Cucci