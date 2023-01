Dalla funivia all’Osservanza, tutto cambia

Nicoletta

Barberini Mengoli

Alcuni mesi fa è uscito l’ultimo volume di Marco Poli, profondo ed ormai unico conoscitore della storia di Bologna che, con Piero Ingenni, ha scritto ‘La Funivia per San Luca. Una storia del Novecento’, edizioni Minerva. Storia che parte dal 1888 quando fu realizzata in due tratte ad opera dell’ingegner Alessandro Ferretti e poi fermata nell’89 per vari motivi, fino a 40 anni dopo, quando l’ingegner Ferruccio Gasparri riconsiderò la funicolare, superando non poche avversità e riuscendo ad inaugurarla nel 1931. La guerra e la successiva ricostruzione la resero più o meno simile a quella che i non più giovani ricordano prima dell’interruzione totale avvenuta nel 1976. Questo libro documentatissimo, grazie anche ai contributi di Ingenni, rende viva una storia passata. Se si fa, con la memoria, un salto indietro, tanti sono i cambiamenti avvenuti nella nostra città. Molti hanno contribuito a renderla più bella, altri le hanno tolto quel sapore che le spettava da sempre.

Sono spariti i vecchi negozi come l’argenteria ‘Stefani’ o l’oggettistica ‘Bordoli’, o ancora il luogo dove si acquistavano le maioliche di Minghetti, quelli di abbigliamento ‘Schöstal’ e ‘Boni’, dei tessuti ‘Policardi’ e ‘Baroni’, o di giocattoli come ‘Rossi’ e ‘Pesaro’, e tanti altri che hanno dovuto chiudere perché non più al passo coi tempi.

Ora mi chiedo: questi cambiamenti segnano una evoluzione o una involuzione? È una domanda di non facile risposta, perché spesso andare avanti con il tempo non vuole dire distruggere il bello. D’altra parte se i gusti e le abitudini a frequentare certi luoghi sono cambiate, non è facile dare torto a chi ritiene di chiudere o riedificare diversamente un luogo. Fa parte della vita. Però nessuno può vietarci di ripensare o rimpiangere un nostro caro ricordo, come per esempio la Croce dell’Osservanza che, crollata nel 2019, attende i fondi per essere ricostruita, continuando perciò la tradizione della via Crucis il venerdì Santo.