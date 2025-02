Dalla Germania all’Italia. La scelta di Weber

Nei colli del sud della Toscana, ai piedi del borgo medievale di Capalbio, c’è Monteverro, una realtà agricola nata nel 2003, sotto l’impulso e la volontà di un lungimirante imprenditore tedesco, George Weber, che ha scelto il nostro Paese per creare i suoi vini di grandissima eccellenza.

Per la prima volta allo Slow Wine Fair, anche se veterana del Vinitaly, l’azienda della Maremma porta i suoi prodotti in vetrina sotto le Due Torri: "Monteverro nasce con Georg Weber, che aveva il desiderio di creare vini eccellenti e di altissima qualità in un territorio non conosciuto per la vocazione del vino – inizia Margherita Chietti, sales and communication dell’azienda –. Nel 2003 c’è l’acquisizione di 60 ettari di campo di grano, dove si decide di inserire vitigni internazionali".

Nello specifico, "produciamo quattro vini rossi molto importanti, quali Monteverro, Tinata, Terra di Monteverro e Verruzzo e due bianchi, che sono Vermentino e Chardonnay – continua Chietti –. Attualmente contiamo su circa 70 ettari di terreno, di cui 38 a vigneto e gli altri volutamente lasciati a macchia mediterranea: abbiamo l’uliveto, le api e le siepi".

Questo è un modo per dire no alla monocoltura.

Ovviamente, "siamo certificati biologici dal 2019, ma ci dedichiamo all’agricoltura biologica dal 2014, con l’agronomo Simone Salomone e il wine maker Matthieu Taunay".

Della prima esperienza allo Slow Wine "siamo molto contenti – conclude Chietti –. Domenica ci siamo concentrati sul mercato B2C, mentre ieri e oggi ci aspettiamo gli operatori, accolti dal direttore delle vendite Italia e la componente tecnica".

