Dalla guerra all’arte di sfoglina. Le prime 100 candeline di Livia

I 100 anni di Livia Zucchini di Castel Maggiore. Li ha compiuti giovedì scorso la signora originaria di Maccaretolo, frazione del Comune di San Pietro in Casale. Qui, in campagna, Livia trascorse i suoi primi 20 anni, tra il lavoro nei campi e gli scontri tra i partigiani e i tedeschi nella primavera del 1945. Come tante persone della sua generazione, alla ricerca di un miglioramento della qualità della vita, Livia passò dal lavoro nei campi, come l’aratura con l’aratro trainato dai buoi, ai macchinari dell’officina. Prima fabbricando carrozzine per bambini, poi materiali odontoiatrici. E poi la signora si è dedicata al lavoro di sfoglina in piazza dell’Unità a Bologna, quando lavorava cento uova al giorno.

La neo centenaria ha festeggiato i 100 anni circondata dall’affetto del figlio Libero Parisini, della nipote Silvia Parisini, dell’amica Rosanna Castelli (foto sopra). A farle gli auguri e a complimentarsi con lei anche il sindaco di Castel Maggiore Luca Vignoli. "Il segreto di questa mia longevità – dice la signora – è attenzione all’alimentazione, tanto movimento e l’affetto di mio figlio Libero".

p. l. t.