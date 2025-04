Dalla Liberazione alla giornata del lavoro: le ’Feste d’altri tempi’ al Teatro delle Ariette

"Il 25 aprile e 1° maggio sono ancora date importanti nella nostra vita?". Con questa domanda il Teatro delle Ariette annuncia l’edizione 2025 di ’Feste d’altri tempi’ che, in date importanti del calendario civile, il 25 aprile e il 1° maggio, presenta, nel suo teatro in mezzo ai campi in Valsamoggia, spettacoli e momenti conviviali, con il patrocinio del Comune.

Per la Festa della Liberazione, che quest’anno celebra l’80° anniversario, venerdì 25 aprile alle 13 si inizia con il couscous condiviso al quale segue alle 15 ’Del coraggio silenzioso’ di e con Marco Baliani (nella foto), musiche Mirto Baliani, una produzione di Comune di Bergamo-Teatro Donizetti, Casa degli Alfieri.

Giovedì 1° maggio, Festa del Lavoro, dopo il consueto pranzo condiviso a base di couscous, alle ore 15 Saverio La Ruina presenta ’Via del popolo’, Premio Ubu 2023 per il miglior nuovo testo italiano. L’ingresso alla giornata è di 20 euro, prenotazione obbligatoria.