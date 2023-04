Dalla libertà ai domiciliari: tutte le prospettive

Le misure cautelari sono di due tipi: personali (per esempio l’arresto) e reali (il sequestro di un bene). Il Riesame può intervenire solo su queste ultime e su quelle personali coercitive, cioè che limitano la libertà dell’indagato destinatario della misura. È appunto il caso di chi è in carcere, o ai domiciliari.

Il Riesame viene quindi interpellato dall’indagato (cioè dai suoi difensori) entro dieci giorni dall’esecuzione del provvedimento. Nel caso di Giampaolo Amato, arrestato l’8 aprile scorso, l’istanza è stata depositata il martedì successivo, l’11 aprile. Dopo di che, la Procura ha cinque giorni di tempo per depositare gli atti al tribunale e poi questo ha altri dieci giorni per fissare l’udienza. Fissata in questo caso appunto per ieri.

Dopo l’udienza – a cui l’indagato ha il diritto di assistere, ma ieri Giampaolo Amato ha preferito non presentarsi – il collegio di giudici può decidere se "annullare il provvedimento che ha disposto la misura cautelare oppure riformarlo in senso favorevole all’imputato, anche per motivi diversi da quelli enunciati", oppure può confermarlo, anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.

Infine prende la decisione, cui deve seguire entro trenta giorni l’ordinanza che la motiva (prolungabili in casi eccezionali fino a un massimo di 45). La decisione sulla scarcerazione o meno dell’oculista accusato di avere ucciso la moglie, un anno e mezzo fa, potrebbe arrivare questo lunedì.