Dalla ’luce’ di Nanni alle dimore. Il Fai porta la primavera in città

Tornano domani e domenica le Giornate Fai di primavera. L’evento è dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese e Bologna vi partecipa con l’apertura di 4 siti. In via Santo Stefano 94, si può visitare in un affascinante palazzo del ‘700, il Museo Virgola, visitabile solo per iscritti al Fai, fondato dal maestro Mario Nanni, scrittoredellaluce e fondatore della marionanniscolè. È uno spazio polifunzionale che funge da studio e residenza dell’artista e che mescola elementi architettonici classici con accenti moderni. All’interno si trovano sculture, installazioni, fotografie e oggetti di originale interpretazione di Nanni. I visitatori si immergeranno nel concetto di ’meta luce’: uno stato metafisico in cui la luce trascende i suoi limiti fisici per diventare arte di se stessa.

L’Oratorio di San Filippo Neri, in via Manzoni, è un capolavoro barocco costruito tra il 1730 e il 1733 su progetto di Alfonso Torreggiani e voluto dalla Congregazione dell’Oratorio per essere un luogo di musica in linea con la spiritualità religiosa. All’interno le pareti sono adornate da affreschi di Angelo Piò e l’altare maggiore ospita una pala di Donato Creti raffigurante San Filippo Neri. Durante l’ultima guerra l’Oratorio subì gravi danni; grazie però all’intervento della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna è ritornato al suo splendore. Continuano le visite con palazzo Malvezzi Campeggi (via Zamboni 22) esempio di architettura rinascimentale che combina elementi rinascimentali e barocchi. Fu voluto dal marchese Cesare di Giovanni Malvezzi e la costruzione venne completata nel 1548. All’interno si trova un sontuoso cortile che conduce a scalinate che portano ai saloni tra cui quello delle Armi. A seguito dell’acquisizione dell’edificio da parte dell’Ateneo bolognese, venne avviato un attento restauro. Per ultimo, il palazzo neoclassico Hercolani in Strada Maggiore, terminato nel 1795, fu realizzato su progetto di Angelo Venturoli per la nobile famiglia Hercolani. All’interno l’atrio e lo scalone sono adornati da statue di Giacomo De Maria e i saloni sono affrescati da Basoli. Nel 1973 l’Università lo acquisì per farne delle sedi di facoltà. Luoghi visibili senza prenotazione con contributo a partire da 3 euro: domani e domenica dalle 10 alle 18. Palazzo Hercolani però chiude alle 17.30.

Nicoletta Barberini Mengoli