’Dalla materia la luce’: il mosaico scopre nuove possibilità

’Dalla materia la luce’: oggi alle 18, alla Raccolta Lercaro di via Riva Reno 57, si apre la mostra che esplora il tema del mosaico come luogo di trasformazione. La materia nasce dalle profondità del silicio e diventa luce, con un continuo mutare di riflessi e bagliori. Curata da Luigi Codemo e Giovanni Garini, propone opere di opere di Caco3 (collettivo formato da Âniko Ferreira da Silva, Giuseppe Donnaloia e Pavlos Mavromatidis) e Davide Maria Coltro. Così l’antica arte del mosaico prende nuova forma, allungandosi e deformandosi, per aprirsi a nuove possibilità. Fino al 18 febbraio, a ingresso libero.