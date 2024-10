Dalla pietra agli animali: i mattoni del mondo

‘Bestiari, Erbari, Lapidari’ è un’enciclopedia cinematografica divisa in tre capitoli: animali, piante e minerali. Mondi pressoché sconosciuti, con cui forse, però, dovremmo dialogare perché costituiscono la parte essenziale della nostra vita sulla Terra. La coppia di documentaristi, Massimo D’Anolfi e Martina Parenti, divide i capitoli anche secondo diversi generi cinematografici: ‘Bestiari’ è un found-footage (girati di repertorio) su come e perché il cinema ha ossessivamente rappresentato gli animali; ‘Erbari’, un documentario d’osservazione all’interno dell’Orto Botanico di Padova; ‘Lapidari’, è invece un film industriale ed emotivo sulla trasformazione della pietra in memoria collettiva. I registi, dopo l’anteprima alla Mostra del cinema di Venezia, presentano il film questa sera alle 20 al Modernissimo.

Parenti, è davvero nato tutto dal veterinario sotto casa che stava curando due cuccioli di tigre?

"Sì, in realtà da tempo volevamo fare un film sulle piante. Poi un’amica ci disse di due tigri ricoverate dal veterinario; siamo andati a filmarle e ci siamo trovati nel ‘bestiario’. Così abbiamo accostato l’idea del mondo degli animali alla vecchia passione per le piante, poi abbiamo inserito un lapidario ed è nata la prima bozza di film".

A ogni capitolo dedicate un genere cinematografico diverso. Chi sono i vostri registi di riferimento?

"Roberto Rossellini e Carl Theodor Dreyer, ma anche Ernst Lubitsch e Billy Wilder. Non avremmo scoperto il cinema documentario senza Frederick Wiseman e Robert Kramer, e amiamo gli archivi grazie ad Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi e Harun Farocki. Il cinema che ci piace si nutre di film, letteratura, poesia, musica, pittura, strade, uomini, animali, agenti atmosferici. E ‘Bestiari, Erbari, Lapidari’, come tutti gli altri nostri lavori, sarà anche il portato di queste influenze".

Come vi dividete il lavoro?

"Scriviamo insieme e produciamo insieme (il film è prodotto da noi, con Rai Cinema e con i nostri co-produttori svizzeri con cui lavoriamo da tempo). Massimo si occupa delle riprese e insieme le montiamo. Il film viene scritto tre volte: quando lo immaginiamo, quando viene ripreso e al montaggio. Alla fine del lavoro ci accorgiamo che non ci siamo mai veramente allontanati da quello che avevamo buttato giù all’inizio. Ma la realtà sorprende sempre, questo è il bello del fare i documentari: la realtà sorprende sempre e regala sempre".

Nel materiale d’archivio c’è un filmato che vi ha fornito la Cineteca di Bologna...

"Sì, un meraviglioso film di Alessandro Blasetti sulle cavie di laboratorio".

Che rapporto avete con Bologna?

"Io sono cresciuta a Parma, l’Emilia-Romagna è una regione di cultura profonda, non di grandi eventi, ma è un complimento: la cultura qui è più radicata. Distribuire un film ‘strano’ come il nostro non è facile e credo che a Bologna verrà accolto bene".