Dalla Regione 140 milioni di euro alle imprese

Ieri mattina si è tenuta la presentazione dei risultati dei due bandi della Regione finanziati dal Piano di sviluppo rurale a sostegno degli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari con focus sulle politiche regionali di sostegno al settore. Sono intervenuti durante la presentazione, Stefano Bonaccini, presidente della Regione e Alessio Mammi, assessore regionale all’agricoltura.

La Regione ha stanziato 138 milioni di euro su un totale di 962 domande di finanziamento accolte (605 ammesse al primo bando, più 283 in istruttoria, e 74 ammesse dal secondo bando). "Una ricchezza unica per l’economia emiliano-romagnola e per il Made In Italy", sottolineano Bonaccini e Mammi in merito ai 357 milioni di euro di investimenti generati dagli sforzi congiunti di Regione e aziende agricole e agroalimentari. All’interno del primo bando saranno erogati oltre 90 milioni di euro (56 dei quali nella prima fase e 33 di rifinanziamento), che generano sul territorio un investimento complessivo di 220 milioni di euro. Sono destinati al secondo bando più di 48 milioni di euro. "È un dato di grande valore avere quasi mille imprese agricole e agroalimentari – proseguono i due componenti della giunta regionale – sul nostro territorio pronte a impegnarsi nella realizzazione di interventi di ammodernamenti, ampliamenti, misure di sostenibilità ambientale, innovazione e competitività delle imprese agricole nel mercato. Il segnale è quindi positivo".

Giovanni Di Caprio