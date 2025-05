Dalla resistenza all’alluvione. L’importanza della memoria

Le voci dei ragazzi delle terze G, H, I della scuola Quirico Filopanti di Budrio risuonano per l’omonima piazza la mattina del 26 aprile, quando viene presentato alla cittadinanza il podcast ’Come Foglie d’autunno – l’eccidio di Vigorso: la memoria non si ferma’, che racconta i tragici eventi di Vigorso del 1944, ma anche la recente alluvione che ha sconvolto il paese proprio nei giorni in cui avrebbe dovuto ricordare l’ottantesimo anniversario dell’eccidio. Siamo stati ricevuti nella Sala Consiliare, dove si riunisce anche il Consiglio Comunale dei ragazzi, dalla Sindaca Debora Badiali che ci ha raccontato di aver cominciato a studiare l’eccidio ascoltando i racconti dei testimoni. Abbiamo poi avuto l’opportunità di parlare con chi quei momenti li ha vissuti in prima persona.

Mario Neri, 90enne ancora impegnato a testimoniare, com’è diventato partigiano?

"Entrai a far parte della lotta partigiana in merito al compianto Nino Cipollani: io ero insieme ai ragazzi, quando una sera ci ha riuniti dietro a un fienile. Allora, alle otto di sera c’era il coprifuoco con parola d’ordine e ci disse che c’erano due strade per noi e quella che ci consigliava era quella dei partigiani".

Dove dormivate?

"Quei contadini che ci ospitavano correvano un alto rischio. Ci nascondevamo nei fienili, nei campi di granoturco o canapa".

Ci racconta un episodio?

"Arrivammo di notte a Madonna di Castenaso e il mattino dopo un contadino ci disse che c’era un signore che ci voleva parlare. Si chiamava Toni ed era il coordinatore dei partigiani, e ci chiese chi di noi sapeva guidare e io dissi che non avevo la patente, ma potevo farlo. Mi diede un biglietto e mi mandò alla Casa Buia di Corticella, una zona che conoscevo bene. Avrei trovato lì un signore anziano come lui che mi avrebbe detto dove accostare con un camioncino 1100. Arrivai con tutti i rischi che potete immaginare, perché allora c’era la brigata nera, dopo aver caricato tre mitragliatrici e averle coperte con dell’erba. Andò tutto bene altrimenti potrei non essere qui a raccontarvi".

E il suo amico Bruno Stagni?

"Era al mio fianco quando ci portarono al cimitero di Medicina. Eravamo rimasti in quindici e mi chiese cosa ci avrebbero fatto e io gli risposi che ci avrebbero uccisi perché ci avevano trovato con le armi. In seguito ci furono gli interrogatori violenti e lui con altri sette fu portato via e sentimmo il crepitio delle armi". Classe 2A