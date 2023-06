Dalla scelta del prodotto alla formazione

Servizio Informatica, conosciuta anche come Sistemi Bologna, offre una consulenza a tutto tondo ai clienti strettamente connessi al mondo dell’informatica. Con un fatturato di 5,2 milioni di euro nel 2021, l’azienda lavora e investe continuamente nel settore ed è alla ricerca di nuove risorse, con la volontà di colmare il gap generazionale e di portare avanti l’attività che va avanti dal 1989. Da tempo, l’impresa è un punto di riferimento per il mercato regionale. Tra i progetti, c’è anche l’ampliamento e la ristrutturazione della sede di San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna, che al momento conta 660 metri quadrati di superficie.