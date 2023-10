Dalla stalla etica al fotovoltaico nel Bio-distretto dell’Appennino

Il biologico per il rilancio dell’Appennino bolognese, con un progetto che coinvolga aziende agricole, artigiani e associazioni. La prima assemblea del neonato ‘Bio-distretto dell’Appennino bolognese ETS’ (a maggio l’atto di nascita ufficiale davanti al notaio) si terrà domani al parco di Monte Sole, all’agriturismo ‘Al di là del fiume’. Saranno presentati progetti innovativi come l’allevamento da pascolo con la stalla etica e nuovi allevamenti a cielo aperto per la produzione di formaggi di capra, la coltivazione dei grani antichi valorizzati dalle produzioni dei panifici artigiani, produzioni vinicole che utilizzano l’agroecologia per assecondare il cambiamento climatico, la creazione di impianti agrofotovoltaici che producono energia elettrica senza disperdere risorse idriche. Del Bio-distretto dell’Appennino bolognese, che va dalla Valle del Santerno fino a quella del Panaro, fanno parte 50 soggetti in rappresentanza di una trentina di aziende agrobiologiche, artigiani, commercianti, le associazioni Libera, Legambiente, Slowfood insieme a Cna ed a Confagricoltura.

"In estrema sintesi nel ‘bio-distretto’ protagonisti sono quelli che possiamo definire gli ‘agricoltori artigiani’. Nella nostra prima assemblea ribadiremo quello che sono gli obiettivi che hanno portato alla nascita del Bio-distretto: l’Appennino da anni si sta impoverendo sia come numero di imprese soprattutto agricole, di giovani e di produzioni agricole. Sicuramente una grande responsabilità è dovuta al cambiamento climatico – spiega Lucio Cavazzoni, presidente del Bio-distretto –. Siamo convinti che una risposta in grado di creare un’inversione di tendenza e portare sviluppo economico sia creare una comunità agro-ecologica, basata sul biologico, che dall’agricoltura possa allargarsi al sociale, alla cultura e al turismo sostenibile. Non basandosi solo su principi etici, che comunque sono importanti, ma su progetti concreti e innovativi".