Dalla stazione a San Pietro. Le celebrazioni di Zuppi

Anche quest’anno le celebrazioni presiedute dal cardinale Matteo Zuppi iniziano ricordando le tante persone invisibili che sfuggendo volontariamente o involontariamente ai servizi sociali e affrontano la rigidità dell’inverno nei pressi della stazione di Bologna. Questa sera alle 21, negli spazi dell’Alta velocità di via Carracci, si terrà infatti la messa organizzata da diverse associazioni che sono impegnate nel contrastare quotidianamente il disagio. Dalla comunità di Sant’Egidio, nata per essere un sostegno efficace ai poveri, alla giovane cooperativa ’DoMani’, che si occupa dei percorsi di integrazioni per i richiedenti asilo, passando per la Caritas diocesana che cerca di tamponare le urgenze quotidiane e per l’Albero di Cirene, che punta tra l’altro a far uscire le donne dallo sfruttamento della malavita, queste realtà da anni promuovono un appuntamento che è entrato a pieno titolo nella tradizione della Chiesa di Bologna.

Alle 22.30 ci si sposterà nella Cattedrale di San Pietro per la Veglia dell’Attesa e poi alle 23 inizierà la messa della notte di Natale. Sia questa funzione che quella di domani pomeriggio (ore 17.30) saranno trasmesse in diretta sul canale youtube 12, mentre attraverso il digitale terrestre la celebrazione di oggi verrà irradiata anche dagli schermi di Trc Bologna, mentre quella pomeridiana andrà in onda su E’Tv-Rete 7.

Domenica Zuppi aprirà la porta santa ‘locale’ dopo che Papa Francesco questo pomeriggio avrà dato il via all’Anno Santo. Alle 15.30 nella Basilica di San Petronio il porporato presiederà la Convocazione per l’inizio del giubileo in diocesi e, dopo il rito stazionale, guiderà la processione verso la Cattedrale dove presiederà la messa.

Martedì 31 dicembre, sempre nella Basilica di San Petronio, alle 17.30 verranno recitati i primi vespri con la preghiera del ’Te Deum’ di ringraziamento per l’anno trascorso, mentre mercoledì 1 gennaio è prevista la messa nella Festa di Maria Madre di Dio nella 58esima Giornata Mondiale della Pace e verrà consegnato il messaggio del Papa, dal titolo ’Rimetti a noi i nostri debiti: concedici la tua pace’, ad alcuni rappresentanti delle aggregazioni laicali, del mondo del lavoro e di gruppi impegnati nella promozione della pace.

Prima di questa funzione l’arcivescovo parteciperà alla ’Marcia della Pace e della Accoglienza’, organizzata dal Portico della Pace.